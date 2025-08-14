Del look de oficina a la playa: la camisa Oxford se consagra como el básico imprescindible del verano

La camisa Oxford se reafirma este verano como prenda de referencia. Su presencia es cada vez más notable, confirmando su estatus atemporal. Es versátil, ideal para noches o días de playa, adaptándose a diversos climas y estilos.

La camisa ha pasado de elemento funcional a icono de estilo, aportando un toque desenfadado y elegante. Su adaptación a las tendencias es clave de su éxito continuado, integrándose en colecciones y el día a día.

El encanto de la camisa Oxford se basa en su fabricación. Su tejido denso le proporciona resistencia para no arrugarse, cualidad especialmente valiosa para viajeros. Aunque robusta, se vuelve más suave y cómoda con el uso, mejorando calidad y durabilidad. Pip Durell, de With Nothing Underneath, afirma que "las camisas Oxford son para toda la vida" y mejoran con el tiempo, adquiriendo un aire de prenda heredada.

Un tejido con historia que no deja de evolucionar

Vinculada a un vestuario formal, la camisa Oxford se ha infiltrado en cualquier estilo. Esta temporada, su silueta se reinterpreta con cortes innovadores, como el crop o el formato ancho. Esto refleja una moda que busca experimentación y funcionalidad.

En las pasarelas de primavera-verano 2025, su presencia fue palmariamente evidente, reafirmando su papel en la moda estival. Prada las presentó arrugadas y más cortas, con pantalones de sastre y medias. En Miu Miu, se vieron bajo tops bandeau y shorts, mostrando la infinita maleabilidad de esta pieza.

Con la tendencia a una moda más atrevida, la camisa Oxford no se ciñe a la forma clásica. Las redes sociales desvelan múltiples maneras de modernizarla: del revés, como falda o dejando un hombro. Incluso Carrie Bradshaw la ha lucido bajo un vestido, demostrando que las posibilidades de estilo son ilimitadas.

Este año, la camisa Oxford ha tenido una presencia considerable en eventos de alta visibilidad, como Wimbledon. Figuras públicas como Bel Powley y Yasmin Finney la han incorporado a sus atuendos con bermudas o microshorts, confirmando su estatus de prenda clave en el street style y citas sociales.

Para una opción asequible, la colección JW Anderson para Uniqlo ha lanzado versiones clásicas que se agotan rápidamente. Disponibles en variedad de colores, presentan un corte boxy que combina con minifaldas y bermudas. Caroline Belhumeur, de Vince, sugiere tonos pastel suaves, como el amarillo mantequilla, combinando la camisa con pantalones sueltos y sandalias.

El atractivo fundamental de la camisa Oxford es su accesibilidad. Fácil de encontrar en tiendas de segunda mano. Su adaptabilidad y facilidad para reinventarse la hacen la prenda esencial del verano que nunca pasará de moda.