Lourdes Lobo, sexóloga: " Esto es todo lo que no te dijeron de la sexualidad en la menopausia"

Cuando se habla de menopausia, la mayoría piensa en sofocos, insomnio o cambios hormonales. Pero pocas veces se aborda lo que ocurre en la intimidad, cómo se transforma el deseo, cómo varía la manera de relacionarse con la pareja o por qué la masturbación puede convertirse en una herramienta de bienestar. La sexóloga y terapeuta de pareja, Lourdes Lobo, lo expone sin filtros en uno de sus vídeos de TikTok, invitando a hablar con naturalidad de lo que sigue siendo un tabú: la sexualidad femenina en la menopausia.

Un deseo diferente, no ausente

Según Lourdes Lobo, el deseo sexual en la menopausia no desaparece, pero ya no se manifiesta como antes. Pasa de ser espontáneo a convertirse en un “fuego suave” que necesita ser activado. Es un cambio de ritmo, no una pérdida definitiva.

La intimidad se redescubre

La sexóloga recalca la importancia de retomar el contacto físico a través de besos, caricias y conexión emocional. La intimidad ya no se basa en la rapidez ni en la intensidad de otros tiempos, sino en la complicidad y la comunicación con la pareja.

El valor del tiempo y del juego previo

Otra de las claves que Lobo destaca es que ahora se necesita más tiempo para la excitación. El juego previo cobra protagonismo y se convierte en parte esencial de la experiencia sexual. Dedicar espacio a las caricias, los masajes y la estimulación suave ayuda a disfrutar sin prisa.

La masturbación como forma de autocuidado

La masturbación, lejos de ser un tema secundario, puede ser una vía fundamental para reconectar con el propio cuerpo, mejorar la lubricación natural y descubrir nuevas formas de placer sin presión externa.

Estrategias prácticas para una vida sexual plena en la menopausia

Estas son las 5 estrategias para poder tener un vida sexual plena en tu nueva etapa:

Dejar las excusas a un lado: reconocer que el placer sigue siendo parte esencial de la vida.

reconocer que el placer sigue siendo parte esencial de la vida. Priorizar la intimidad: reservar tiempo de calidad para compartir con la pareja.

reservar tiempo de calidad para compartir con la pareja. Dedicar más tiempo al juego previo: caricias, besos y estímulos que preparen al cuerpo.

caricias, besos y estímulos que preparen al cuerpo. Fortalecer la conexión emocional: comunicar necesidades y escuchar a la pareja.

comunicar necesidades y escuchar a la pareja. Cuidar el autocuidado sexual: desde lubricantes hasta hábitos saludables que mejoran el bienestar general.

Masturbación y juguetes sexuales en la menopausia

Explorar el propio cuerpo en esta etapa no solo es saludable, también empodera. La masturbación ayuda a mantener la sensibilidad, a aliviar la tensión acumulada y a descubrir qué tipo de estímulos generan mayor satisfacción en un momento de la vida en el que la respuesta física puede ser más lenta.

LELO Switch™: un aliado en el redescubrimiento del placer

En este contexto, los juguetes sexuales se convierten en herramientas útiles y adaptadas a las nuevas necesidades. El LELO Switch™ es un ejemplo de cómo el diseño erótico se pone al servicio del bienestar femenino en la menopausia.

Versatilidad 2 en 1: combina un extremo tipo varita para estimulación externa y otro para la interna, ofreciendo diferentes opciones según el momento.

combina un extremo tipo varita para estimulación externa y otro para la interna, ofreciendo diferentes opciones según el momento. Motores independientes: cada extremo permite ajustar la intensidad y variar las sensaciones.

cada extremo permite ajustar la intensidad y variar las sensaciones. Textura diseñada para estimular: sus acabados sensoriales favorecen la sensibilidad incluso cuando la respuesta natural es más lenta.

sus acabados sensoriales favorecen la sensibilidad incluso cuando la respuesta natural es más lenta. Conexión móvil: gracias a su aplicación, se puede personalizar la experiencia o incluso compartirla en pareja a distancia.

LELO Switch™: masajeador integral con la última tecnología LELO

Más allá de ser un simple vibrador, el LELO Switch™ representa una forma de transformar la masturbación en un ritual consciente, sofisticado y adaptado a la mujer moderna, ideal para quienes atraviesan la menopausia y desean seguir disfrutando de su sexualidad.

Menopausia y sexualidad

La menopausia no es el final del deseo, sino el inicio de una nueva manera de vivirlo. Como señala Lourdes Lobo, se trata de activar ese “fuego suave” con consciencia, comunicación y autocuidado. Hablar sin tabúes, incorporar hábitos saludables, explorar el propio cuerpo y, si se desea, recurrir a juguetes sexuales como aliados, son pasos que permiten a las mujeres vivir esta etapa con plenitud y placer.