Marlon e IQOS se unen para descubrir nuevos talentos musicales con ‘Forever Curious Music’

La banda asturiana Marlon y IQOS se han unido para lanzar ‘Forever Curious Music’, una iniciativa que invita a los usuarios a dejarse llevar por su creatividad y mostrar su talento musical. El proyecto culminará el 30 de octubre en Bilbao, en un evento donde los ganadores podrán subirse al escenario junto a la banda para interpretar en directo sus canciones.

El objetivo de esta propuesta es impulsar a quienes buscan explorar nuevos caminos, romper con lo establecido y vivir experiencias diferentes. A través de esta colaboración, IQOS traslada su mensaje de innovación y transformación al terreno musical, animando a sus usuarios a compartir sus habilidades y a reinventarse de una forma auténtica.

Un reto para los más curiosos

Durante el mes de octubre, la marca ha invitado a los participantes a subir sus propuestas musicales a una plataforma digital. Un jurado experto seleccionará al ganador, que tendrá la oportunidad de actuar en directo con Marlon en el escenario bilbaíno. Más que una simple colaboración, el reto se plantea como una experiencia creativa en la que la música se convierte en una vía de expresión y autodescubrimiento.

Para Marlon, este proyecto llega en un momento clave de su carrera. En plena evolución artística, la banda reconoce sentirse identificada con el espíritu de atreverse a cambiar para seguir mejorando. “Forever Curious Music es una oportunidad para que la gente muestre lo que lleva dentro”, explican. “Estamos en un momento de cambio y transformación, y formar parte de un proyecto que celebra la curiosidad y la valentía de atreverse nos inspira profundamente”.

Innovar también en la música

Desde IQOS, el director de Marketing, Alejandro Flores, define esta iniciativa como “una invitación a transformar lo cotidiano y romper con lo convencional a través de la curiosidad”. Según explica, la marca busca conectar con aquellas personas que se sienten identificadas con la innovación, creando experiencias únicas y diferentes. “Cuando despiertas tu curiosidad y decides dar un pequeño paso distinto, tienes el poder de cambiarlo todo”, añade.

Marlon y IQOS. Cortesía

‘Forever Curious Music’ es, en definitiva, un reflejo de esa filosofía: celebrar la curiosidad, el talento y la autenticidad de quienes se atreven a marcar su propio ritmo. Un proyecto que apuesta por el poder de la música como motor de cambio, reuniendo a una generación de espíritus inquietos que no temen atreverse a soñar en grande.