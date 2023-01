Camisas crop: cómo combinar la tendencia que arrasa entre las expertas en moda

Las tendencias van y vienen todos los años y la moda se va reciclando y fusionando con otros estilos conforme va pasando el tiempo. Y, si el pasado año fue el ‘tank top’, este año, llegan las camisas crop. Pero, si algo tenemos claro es que las expertas en moda saben a la perfección cómo llevar las prendas más trendy para que sus looks sean un éxito, prueba de ello es como Paula Echevarría o Rocío Osorno, nos sorprenden cada día con estilismos de lo más sofisticado y combinando las tendencias de nuestras firmas favoritas, para inspirarnos a elevar nuestros looks a la máxima potencia.

Pero, eso no es todo, aunque muchas de estas tendencias se pueden fichar en las rebajas de invierno 2023, hay una de ellas que ya podemos hacernos con ella en Zara, pertenece a su nueva colección y hay muchas formas de combinarla. Se trata de las camisas crop, una prenda que arrasa entre las expertas en moda y con la que podrás ser la reina de las tendencias en esta y las próximas temporadas.

CAMISA CROP POPELÍN FOTO: zara

Con faldas de tablas

El estilo college sigue de moda y combinar una camisa crop con una falda de tablas podría ser un gran éxito, como hace Madame de Rosa en su viaje a Nueva York. Una combinación sexy y muy dosmilera.

Al más puro estilo teen

Estas camisas se pueden llevar anudadas y con el color más tendencia de la temporada. Además, combinarlas con tus pantalones vaqueros de confianza, te ayudará.

Con chalecos en invierno

¿Quién dijo que no se puede enseñar el ombligo en invierno? Puedes usarlas debajo de un chaleco y llevarás la tendencia al invierno, sin abandonar el estilo y buen gusto.

En un total look denim con cremallera

Como dijo Anna Padilla, una total look denim, siempre es un éxito y las camisas crop, en estos casos, favorecen y así dar un toque sexy al tejido más recurrente.

Con looks de verano (estés o no embarazada)

Las camisas crop no tienen que ser solo formales, pueden estar dentro de un conjunto de canalé con el que triunfar estés o no embarazada y si no que se lo digan a Violeta Mangriñán.

Este año, estamos deseando que llegue el buen tiempo para que nuestras influencers y celebrities favoritas saquen sus camisas y aprendamos nuevas formas de combinación. Con su inspiración y un poco de buen gusto, esta tendencia se puede convertir en un imprescindible de nuestro armario.