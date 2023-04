10 consejos de experta para comprar ropa vintage y de segunda mano online

Con la nueva colección de primavera en tiendas, probablemente todas las amantes de la moda no hayan podido resistirse a hacerse con alguna que otra prenda en tendencia, pues son muchas las influencers de nuestro país que se hacen con aquellas piezas de fondo de armario más icónicas de cada tienda a fin de inspirarnos a la hora de crear nuestros looks, convirtiéndolas en virales, como el chaleco de Zara que arrasó en nuestro país y es que es tan versátil, cómodo y atemporal que puedes usarlo para todo tipo de ocasiones, o el vestido midi de María Pombo de la firma High Spirits de Springfield de punto, que consiguió agotarse en un par de horas. Sea como sea, hay que ser conscientes de todas las prendas que tenemos en nuestro armario y comprar solo aquellas prendas que de verdad necesitamos, creando así nuestro armario cápsula con el que podamos crear un sinfín de looks sin cansarnos, pues las tendencias van y vienen y no son tan útiles a largo plazo. Por ello, está en auge las webs de compra de ropa vintage y de segunda mano como Vinted, Wallapop, Chicfy o Vestiaire Collective, donde cualquier persona puede vender aquellas prendas que no necesita o no usa a fin de que cualquier comprador pueda darle una segunda vida, apostando así por un consumo responsable.

Son páginas webs fáciles de usar, muy intuitivas y seguras en las que hacerte con aquella aquella prenda viral de otra temporada que quisiste tener pero que agotaron de un momento a otro, como fue el caso de la mini falda de flecos y tipo pareo de Mango del verano pasado, la cual causó mucha tentación entre las amantes de la moda, pues podía usarse tanto para la playa como para cualquier evento por la noche, usando unas sandalias de tacón, por ejemplo. Sin embargo, estas webs son ideales para encontrar prendas y zapatos de segunda mano de calidad y atemporales cuyo precio es más elevado, como por ejemplo, unos jeans Levi's o la clásica gabardina, la cual es un must en nuestro armario cada primavera y otoño, resguardándonos del fresco propio de estos meses. Te enseñamos 10 trucos de experta para comprar ropa vintage y de segunda mano desde tu ordenador.

1. Optimiza la búsqueda

Usa todos los filtros que te permita la web a fin de aligerar tu búsqueda y encontrar la prenda que buscas. Escoge exactamente la talla, la marca y el tejido de la prenda que estés buscando para no andarte con rodeos. Algo muy importante a tener en cuenta es el estado de la prenda en cuestión, pues puedes ver si esta ha sido usada o, si por lo contrario, es "nuevo con etiqueta".

2. Pide siempre las medidas de las prendas

Muchas veces las tallas pueden variar, por lo que pide al vendedor que te de exactamente las medidas de la prenda y ten a mano siempre tus medidas (espalda, pecho, sisa, cintura, cadera y largo de piernas) para que esa prenda te quede lo mejor posible. A poder ser, dile a la persona que te vende la ropa si puede enviarte una foto con ella puesta, pues así verás como queda puesta y puedes hacerte una idea de como esta puede quedarte.

3. No tengas miedo a negociar

Normalmente aceptan a cambios en el precio (siempre y cuando sea razonable), pues quizá es ropa que no utiliza y quiera deshacerse de ellas, por lo que no temas a "regatear" y buscar un precio acorde a la calidad de la prenda.

4. Mira el perfil del vendedor

Este truco es muy importante, pues te aconsejamos que eches un vistazo a otras prendas que el vendedor tenga en su perfil y lee opiniones de las personas que ya han realizado la compra con esta persona, pues solo así podrás hacerte una idea de como puede llegarte el producto en cuestión.

5. Observa los detalles de las prendas

Los vendedores suelen poner varias fotos de una misma prenda, por lo que fíjate en los detalles de las mismas: costuras, cremalleras, estado del tejido, etc. para asegurarte de que está en buen estado y comprarla sabiendo como esta te llegará.

6. Opta por hacerte con prendas de fondo de armario de calidad

Este tipo de prendas pueden suponer una inversión si la compramos en tienda, pues al ser piezas de gran calidad, su precio es más elevado. Por tanto, las tiendas de segunda mano online como son Vinted, Chicfy, Wallapop y Vestiaire Collective son una buena opción para hacerte con esas prendas clásicas y atemporales que todas debemos tener en nuestro armario: una blazer negra, una gabardina, unos jeans Levi's o incluso un abrigo de corte clásico.

7. Antes de comprar, piensa en posibles looks

Es muy importante que, antes de hacerte con la prenda en cuestión, pienses en posibles looks con los que llevar esta prenda, pues evitarás el consumo por impulso y te asegurarás de que la usarás durante un periodo largo de tiempo.

8. Guarda todas aquellas prendas que te gusten en favoritos

Puede parecer algo básico, pero a veces se nos olvida de guardarnos aquellas prendas de las que nos hemos enamorado, por lo que no olvides de darle al "corazón" en caso de que estés en duda para así comprarla más adelante.

9. Asegúrate de que no tienes nada similar en tu armario

Échale un vistazo a toda tu ropa para saber si no tienes ya alguna prenda que se asemeje, pues, si es así, busca otra prenda diferente en la que invertir y crear nuevos looks.

10. El último y más importante, no tengas prejuicios

Comprar en tiendas y webs de segunda mano está a la orden del día y es que, además de evitar así la sobreproducción de prendas, estás apostando por una moda más ética y responsable, dándole una segunda vida a prendas que están en buen estado.