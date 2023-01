10 pantalones que no pasan de moda y que toda experta en moda necesita como fondo de armario

Bien entrados en el año, con las compras de rebajas de Zara hechas (aunque aún queda algún fichaje por ahí), propósitos de año nuevo en marcha y tendencias en busca y captura. Nosotros, nos proponemos renovar nuestro fondo de armario, necesitamos que nuestros looks brillen con luz propia y con ello, fichajes nuevos y que toda experta en moda precisa. En este caso, hablamos de los pantalones que nunca pasan de moda y que si no tienes en tu armario, no podrás considerarte experta. La moda es cíclica y todo vuelve pero, quizás, los pantalones de estampado militar, no estén en tendencia toda la vida, sin embargo, hay pantalones (y nosotros lo sabemos) que perduran en el tiempo y que nunca pasan de moda, esto lo sabe bien Paula Echevarría y Carmen Lomana, que tienen un fondo de armario de lo más completo.

Nuestras celebrities e influencers más tops del panorama nacional, no paran de mostrarnos estos pantalones en sus looks diarios, diseños que siempre están ahí y que funcionan con nuestros estilos. Y, si las expertas en moda han hablado, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Por ello, hemos entrado en la web de Zara, Mango y Bershka, para fichar aquellos pantalones que siempre se llevan y que toda mujer amante de la moda necesitará en su armario los 365 días del año. Estos pantalones pondrán de acuerdo a las mujeres de 50 años y a las chicas que mejor visten de 20 años, no importa la edad, solo hay una conexión posible, el estilo y buen gusto. Podrás llevarlos para una entrevista de trabajo o un concierto, hay para todos los momentos.

Pantalón tobillero negro, de Zara (25,95€)

PANTALÓN TOBILLERO FOTO: zara

Pantalón Largo Fluido, de Zara (29,95€)

PANTALÓN LARGO FLUIDO FOTO: zara

Pantalón Tiro Alto Gris, de Zara (25,95€)

PANTALÓN TIRO ALTO FOTO: zara

Pantalón TRF Cargo Straight, de Zara (25,95€)

PANTALÓN TRF CARGO STRAIGHT FOTO: zara

Pantalón Pitillo Crop, de Mango (29,99€)

Pantalón pitillo crop FOTO: mango

Pantalón Flare Tiro Medio, de Mango (29,99€)

Jeans flare tiro medio FOTO: mango

Pantalón Vaquero Mom Confort Tiro Alto, de Mango (19,99€)

Jeans mom confort tiro alto FOTO: mango

Pantalón Legging Efecto Piel, de Bershka (12,99€)

Pantalón legging efecto piel FOTO: bershka

Pantalón High Waist Denim, de Bershka (19,99€)

Jeans skinny high waist FOTO: bershka

Pantalón Vintage Tiro Bajo, Bershka (22,99€)

Jeans skinny vintage tiro bajo FOTO: bershka

Ya es un hecho, estos son los 10 fichajes de moda que necesitas si quieres ser una gran experta en moda y poder estar perfecta en cada ocasión. Olvídate de no saber que ponerte, estos pantalones siempre quedan bien con todos nuestros looks y nunca pasarán de moda. Desde ahora en adelante, no dudes en tus looks del día a día, estos pantalones, te salvarán tu outfit en cinco minutos.