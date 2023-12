10 looks de influencers (y famosas) que nos van a inspirar para celebrar mañana Nochevieja

Ya es oficial, ha empezado la cuenta atrás para la cena de Nochevieja. Estamos a punto de vivir una de las noches más especiales y mágicas de todo el año. Pues además de reunir a todos los familiares o amistades y de disfrutar de las uvas y campanadas con ellos, no se puede perder la oportunidad de empezar el 2024 con el mejor look. Porque lo mínimo que espera de nosotras el próximo año es que le demos la bienvenida con el estilo tan envidiable y ejemplar que hemos conseguido en el 2023. Pues bien, la noche de Fin de Año es el momento perfecto para adaptar una estética glamurosa, sexy o de princesa. Y es que puedes elegir el estilismo que más te identifica y con el que te sientas más cómoda o arriesgarte con otro que nunca has lucido. Como ya hemos hecho en nuestro lookde Nochebuena. De todas las maneras, deberíamos tener el estilismo definitivo, pero en ocasiones muchas amantes de la moda no saben qué ponerse a estas alturas. Pues bien, tenemos dos opciones. Por un lado, podemos escoger nuestras prendas favoritas del vestidor y darles una nueva oportunidad para brillar. Por otro lado, todavía tenemos tiempo para copiar los mejores outfits de las influencers y famosas con los que han acudido a las galas más importantes o a la cena de Nochebuena o comida de Navidad.

En cuanto al dress code se refiere, tenemos una infinidad de propuestas que las influencers y celebrities nos han hecho saber a través de sus redes sociales. Empezando por los vestidos de terciopelo con camisas blancas o los clásicos little black dresses combinados con medias rojas, una tendencia que ha llegado para quedarse. O, también, nos han demostrado que los vestidos largos en nude son la opción más sexy. Como también lo son los vestidos románticos satinados, un básico de fondo de armario que nunca falla. Sin embargo, las combinaciones de dos piezas han sido las fórmulas más vistas en esta época navideña. Desde los trajes de terciopelo plisados hasta los twit sets de plumas, pasando por los tops y las faldas de lentejuelas. Las maxi blazers con abalorios también han sido una de las alternativas favoritas durante estos días. Y por último, a las chicas más arriesgadas les encantarán los looks de camisas y botas mega altas y, también, los estilismos con la tendencia de cut out.

1. Vestido de terciopelo con camisa

2. Medias rojas

3. Vestido maxi en nude

4. Vestido romántico satinado

5. Traje tres piezas en terciopelo

6. Conjunto de plumas

7. Blazer maxi con abalorios

8. Crop top y falda de lentejuelas

9. Camisa maxi y botas altas

10. Con la tendencia del cut out

Indiscutiblemente, si todavía no tienes lookde Nochevieja, copia los estilismos de las influencers y famosas para sorprender a todos.