20 vestidos negros bonitos, estilizadores y de 'efecto tipazo' para todos los eventos

Si hay una prenda más versátil y elegante que todas tenemos en nuestro armario y que podemos usar tanto en invierno como en verano es, sin duda, el vestido. En nuestras tiendas favoritas podemos encontrarlos en todo tipo de estilos, desde los más clásicos y elegantes para ocasiones más especiales hasta los más llamativos y eclécticos, y es que este año la tendencia ‘cut out’ se hace con los vestidos más básicos, creando vestidos de lo más sexys y rompedores, como este vestido ‘cut out’ de Alba Díaz de Zara en blanco, que no ha pasado desapercibido y que son muchas las chicas que los llevan tanto para el día a día con sandalias planas como para salir por la noche con unas sandalias de tacón. Sea como sea, los vestidos son un básico de fondo de armario y es que, esta primavera que tanto se lleva el crochet, podemos encontrar en nuestras tiendas favoritas los vestidos de crochet más icónicos, como este vestido negro de crochet que lució Aitana para una tarde en la playa en República Dominicana, un vestido negro que combina con todo y que, dependiendo de los accesorios que usemos, podemos llevarlos para días más relajados o para una noche más especial, usando, por ejemplo, un bolso mini y joyas en dorado.

Las prendas en tono negro son un must que todas debemos tener en nuestro armario, desde la clásica falda midi hasta los abrigos de paño de corte masculino, pues se trata de un color que favorece a todo tipo de tono de piel y pelo y que eleva cualquier look, pues desde siempre se ha percibido el tono negro como un tono que está relacionado con la elegancia y la sofisticación, llevándose sobre todo en aquellas ocasiones más especiales cuyo ‘dress code’ requiera llevar prendas más especiales y glamurosas, como este ‘total look’ en negro que lució Amelia Bono de pantalón pitillo y blazer en negro y, como toque final, optó por unas alpargatas negras -el calzado por excelencia de cada primavera y verano- por su atemporalidad y comodidad. Por ello, te enseñamos los 20 vestidos en negro que más estilizan que puedes encontrar en tus tiendas ‘low cost’ favoritas y que puedes usar para todo tipo de ocasiones usando accesorios a todo color, como los pendientes maxi más llamativos, los cuales les dará ese toque original y diferente al look.

Vestido midi bordados, de Zara (69,95 €)

Vestido midi bordados Zara

Vestido con bordado inglés y tiras de anudar, de H&M (59,99 €)

Vestido con bordado inglés H&M

Vestido ramio entredós, de Zara (49,95€)

Vestido entredós Zara

Vestido en mezcla de lino con flecos, de H&M (49,99 €)

Vestido lino y flecos H&M

Vestido camisero satinado, de Pull & Bear (29,99 €)

Vestido camisero Pull & Bear

Vestido asimétrico detalle pieza, de Massimo Dutti (89,95 €)

Vestido asimétrico Massimo Dutti

Vestido midi cut out, de Zara (39,95€)

Vestido cut out Zara

Vestido largo con lino detalle nudo, de Massimo Dutti (129,00 €)

Vestido largo lino Massimo Dutti

Vestido cruzado con manga puffy, de H&M (34,99 €)

Vestido mangas abullonadas H&M

Vestido largo relieve doble tirante, de Massimo Dutti Studio (129,00 €)

Vestido largo relieve Massimo Dutti

Vestido ajustado gomas, de Stradivarius (25,99 €)

Vestido ajustado Stradivarius

Vestido midi estructura, de Parfois (35.99€)

Vestido midi estructura Parfois

Vestido negro satinado asimétrico, de Mango (69,99 €)

Vestido satinado Mango

Vestido detalle mangas, de Mango (22,99 €)

Vestido mangas Mango

Vestido midi punto combinado, de Zara (35,95€)

Vestido midi punto combinado Zara

Vestido punto aberturas, de Mango (35,99 €)

Vestido punto aberturas Mango

Vestido corto cut out lino, de Stradivarius (25,99 €)

Vestido cut out Stradivarius

Vestido largo negro, de Pull & Bear (29,99 €)

Vestido largo Pull & Bear

Vestido largo algodón, de Parfois (25.99€)

Vestido largo Parfois

Vestido asimétrico volantes, de Sfera (39,99 €)

Vestido asimétrico volantes Sfera

Estos son los 20 vestidos en negro que puedes encontrar actualmente en tiendas, así que hazte con el que va más acorde a tus gustos y personalidad.