20 vestidos blancos que no te quitarás hasta que llegue el otoño (ya sea con zapatillas o alpargatas de cuña)

Si hay una prenda que destaca en nuestro armario cada primavera y verano, esa es el vestido. Seguramente tengas en tu armario en todos los estampados, medidas y estilos, desde el clásico vestido negro -un must que no puede faltar porque te salva de cualquier ocasión-, hasta los vestidos de estampado floral y los vestidos blancos que jamás pasan de moda, incluyendo aquellos vestidos de lino, como el que lució Tana Rivera en la Feria de Sevilla en tonos anaranjados que combinó con unas alpargatas de cuña en nude, creando un look de lo más cómodo, atemporal y muy elegante. Con la llegada de la época estival, las tiendas lanzan sus propuestas de la nueva colección con aquellas tendencias que prometen hacerse un hueco en nuestro armario y convertirse en virales. Es el caso, por ejemplo, del diseño 'cut out', que no es más que aperturas a lo largo de la prenda que dejan entrever la piel, una tendencia de lo más sexy, diferente y muy rompedora que lo hemos visto en todo tipo de prendas, como este vestido blanco 'cut out' de Alba Díaz de Zara, el cual revolucionó Instagram al tratarse de un vestido muy versátil perfecto para una noche de fiesta con amigas. Quizá tenemos asociado el uso de los vestidos para ocasiones más especiales, pero nada más lejos de la realidad, los vestidos son perfectos también para el día a día, llevándolos con un estilo más casual y combinándolos con, por ejemplo, unas zapatillas, como es el caso de este look tan colorido que llevó Sara Baceiredo de vestido midi con unas zapatillas de estilo Golden Goose.

Sin duda, si pensamos en vestidos para ocasiones más especiales, nos viene a la mente los vestidos más elegantes para looks de invitada. Los hay para todo tipo de gustos, estilos y diseños, desde las firmas más icónicas 'Made in Spain', como los vestidos que lucieron María y Marta Pombo de la firma Redondo Brand para la boda de su hermana Lucía, hasta los vestidos más bonitos de firmas 'low cost', como estos de Mango, los cuales te salvarán en más de una ocasión y es que combinándolos con unas elegantes y cómodas sandalias de tacón, bolso mini y unas joyas que eleven el look. Pero, sea como sea, el vestido que no puede faltar en nuestro armario es, sin excepción, los vestidos blancos. Los encontramos en tiendas en todo tipo de formas, desde midi, maxi hasta los mini de corte 'wrap up', y es que tienen el poder de potenciar el tono dorado de nuestra piel y, combinado con accesorios de colores potentes, crearás un look de lo más elegante y llamativo. Por ello, te enseñamos 20 vestidos blancos que puedes encontrar en tiendas y que se convertirán en un imprescindible en tu armario.

Vestido Rib 'cut out' de Zara (19,95€)

Vestido mini cuello halter, de Pull & Bear (25,99 €)

Vestido largo cut out, de Zara (25,95€)

Vestido plisado cut out, de Zara (45,95€)

Vestido corto bordados perforados, de Zara (29,95€)

Vestido largo patchwork, de Massimo Dutti (199,00 €)

Vestido volantes encaje, de Mango (49,99 €)

Vestido corto blanco, de Pull & Bear (27,99 €)

Vestido corto ramio, de Zara (39,95€)

Vestido halter desflecado, de Massimo Dutti (149,00 €)

Vestido vuelo, de Sfera (45,99 €)

Vestido camisero detalles, de Mango (59,99 €)

Vestido bordado mangas abullonadas, de Mango (45,99 €)

Vestido largo detalle crochet, de Massimo Dutti (99,95 €)

Vestido largo volantes, de Sfera (59,99 €)

Vestido midi, de & Other Stories (52€)

Vestido cut out, de COS (115€)

Vestido largo bordado inglés, de The Kooples (295€)

Vestido red flecos, de Sfera (35,99 €)

Vestido midi crochet, de Zara (35,95€)

Estos son un total de 20 vestidos en blanco que puedes encontrar en tus tiendas favoritas, así que hazte con el que más va acorde a tu estilo y personalidad para que te acompañe en tu día a día.