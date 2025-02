Por qué dedicar 5 minutos a ti misma por las mañanas te ayudará a tener calidad de vida

En el 2025, nos hemos acostumbrado a mirar el móvil, levantarnos directamente a teletrabajar o contestar correos nada más levantarnos. Unos hábitos que hemos introducido en nuestra vida sin cuestionarnos cómo es de perjudicial para todos nosotros a nivel mental. A través del estrés, la ansiedad o las prisas nos olvidamos de un hecho tan sencillo como es autocuidarnos, así como darnos mimos durante todos los días. Como hacer barré cambia el estado de ánimo, realizar journaling para apreciar los pequeños detalles o meditar unos cinco minutos durante las primera horas de la mañana. Porque como bien comentan las expertas, dedicar cinco minutos por la mañana a ti misma mejora la calidad de vida.

Estamos en un momento perfecto para hablar sobre cómo ayuda a nuestra mente autocuidarnos. A estas alturas del año todos tenemos claros cuáles son nuestros propósitos del 2025 que, entre ellos, siempre es común prometernos a nosotros mismos atendernos tanto a nivel emocional como físico. Sabemos que debido a las largas jornadas de trabajo u obligaciones no tenemos mucho tiempo para realizarlo, pero te esforzarás mucho más cuando sepas que solamente necesitas cinco minutos tras poner un pie en el suelo en las mañanas. Y para informarnos más sobre ello, hemos consultado a la psicóloga especializada en autoestima y crecimiento personal Montse Cazcarra.

"Cómo empezamos nuestro día puede marcar la diferencia respecto a cómo vivamos lo que vendrá en las próximas horas. Por ejemplo, empezar el día sin prisas puede mandarle a nuestro sistema nervioso un mensaje de calma; mientras que si lo empezamos con prisas, el mensaje que le mandamos a nuestro sistema nervioso es justo lo contrario, de alerta. Y es desde ese modo que interpretaremos y viviremos lo que se suceda en las próximas horas", avisa. No solamente perjudica a nivel mental, sino también en nuestro físico. El no dedicarnos tiempo a nosotras mismas porque llevamos el piloto automático activado ayuda a tener ansiedad, sentimiento que se reflejanen nuestro rostro, así como cuerpo. Y el bienestar emocional con uno mismo es uno de los hábitos para controlar el estrés. "Esta tensión emocional conlleva un mayor consumo de energía por lo que, si empezamos el día con mayor calma, podremos conservar energía para el resto del día o llegar al final de este con algo menos de agotamiento a cuestas", comenta la experta.

Cómo dedicar tiempo a nosotras mismas

En muchas ocasiones no tenemos un hobbie o afición favorita para escaparnos de la rutina para coger aire y relajarnos. No obstante, el dedicarnos simplemente cinco minutos también están en los pequeños placeres a los que no prestamos la atención. "La palabra aquí es conciencia. Desayunando sin prisa (sobre todo prestando atención a lo que hacemos). Hacer ejercicio o bien unos minutos de estiramientos. Ducharnos conectando con el momento presente. Salir al aire libre (al balcón bastaría) y sentir el aire fresco de la mañana", recomienda Cazcarra. Añade que no hay métodos mejores ni peores, sino que se trata de buscar cuál nos reporta, en el momento en que nos encontramos, aquello que necesitamos. "Por eso será importante alejarnos de la exigencia. Por ejemplo, levántate a las cinco de la mañana, lee durante una hora, haz ejercicio durante una hora... Tratar de conectar con lo que nuestro cuerpo y nuestra mente necesita y, en la medida de lo posible, ofrecérselo", recomienda.

La psicóloga hace énfasis en que la exigencia es nuestro peor enemigo, por lo que no existe un tiempo perfecto para notar un avance. "Mi recomendación sería que nos preguntásemos: ¿qué necesito? Y, tras ofrecérnoslo, ¿cómo me ha hecho sentir? Siempre moderando expectativas. Como sociedad, buscamos la inmediatez. Nuestro cuerpo puede necesitar una temporadita de cambio de hábitos para ir sintiendo que vamos rebajando el ritmo. Pero efectos podemos sentirlos desde el primer día", determina.