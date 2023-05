Carmen Lomana vuelve a dar una lección de estilo (y elegancia) con falda midi satinada y sandalias de taconazo de 'animal print'

Y nosotras solo podemos empezar mandando un abrazo muy fuerte y todo nuestro ánimo a Carmen Lomana, porque ella es una mujer fuerte y luchadora, un ejemplo a seguir. Y no solo con sus estilismos diarios, como referente de vida. Porque Carmen Lomana acaba de demostrar una vez más es 'Espejo Público' que es un referente como mujer, y no solo de estilo. Pero como aquí estamos para hablar de sus estilismos, nos vamos a centrar en el look elegido por nuestra querida Carmen, que es una nueva lección de estilo y de vida. Porque es un estilismo perfecto para derrochar elegancia en el trabajo, para una comida con amigas o para ser la invitada perfecta a cualquier evento de primavera. Y es que Carmen Lomana hace hasta elegante el estampado de leopardo, como acaba de demostrar con estas sandalias de tacón que ha combinado con una falda midi satinada y un cuerpo a tono.

El estampado animal puede ser elegante y Carmen Lomana nos deja claro cómo llevarlo esta primavera 2023. Porque ya os llevamos semanas avisando, este otoño las tendencias serán con animal print o no serán. Y quien avisa, no es traidora. Si ayer fue María Pombo la que apostó por el estampado animal con un pantalón naranja de estampado de tigre y botas, hoy es Carmen Lomana la que nos enseña como llevar esta tendencia de forma elegante al trabajo. Porque si el año empezó con esta tendencia pegando fuerte, a partir de ahora no te vas a poder negar a llevarla. Porque si muchas veces pensamos que el animal print roza más esa estética choni, Carmen Lomana nos ha dejado claro que también puede ser elegante en un estilismo clásico y minimal. Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido a una cierta edad. El “animal print” ha vuelto esta temporada deprimavera con fuerza aunque llegue una potente borrasca y Carmen Lomana te enseña cómo llevarlo en su versión más tendencia.

Unos zapatos de tacón destalonados de 'animal print' que Carmen Lomana ha combinado con una falda midi satinada y top con escote en 'V' y mangas abullonadas.