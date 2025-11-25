5 looks de oficina perfectos para las mujeres bajitas

Los looks de oficina se han convertido en nuestra rutina de todos los días. No solamente el hecho de vestirnos para ir a trabajar, sino también el tener un momento de reflexión, así como de organización, para saber qué ponernos durante toda la semana. Pero, para las mujeres bajitas se convierte en todo un reto.

Su objetivo se trata de escoger aquellos estilismos que alargan la silueta visualmente fusionando la comodidad con el código de vestimenta. La buena noticia es que no se trata de seleccionar buenas prendas, sino de hacer unas excelentes combinaciones que ayuden a conseguir este resultado que buscamos. Todo tiene que ver con los materiales, los cortes o directamente con los patrones. Con el fin de conseguir una armonía visual, evitar cortes innecesarios o volúmenes exagerados en zonas donde no queremos. Esta vez, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha conformado los cinco looks de oficina perfectos para las mujeres bajitas.

Look 1

Uno de los trucos de estilo más efectivos para parecer más alta es meter la camiseta por dentro de unos vaqueros rectos. Por ello, hemos dado el toque de tendencia con este top asimétrico junto con unos jeans de pernera ligeramente ancha de Zara. Lo elevaremos con botines de tacón en negro de Mango, a juego con un abrigo corto de H&M y un bolso reversible en negro y efecto borreguito.

Camiseta asimétrica, de Zara (16 euros)

Vaqueros rectos, de Zara (30 euros)

Abrigo cropped, de H&M (45 euros)

Botines de tacón en negro, de Mango (40 euros)

Shopper reversible, de Zara (30 euros)

Look 2

Una de las prendas que no pueden faltar en el armario de una mujer bajita son las faldas evasé o en forma de A. Este modelo ligero en blanco te ayudará a seguir la línea elegante del dresscode junto con un top fruncido de Massimo Dutti en chocolate. Lo seguiremos de unas botas altas de Pull&Bear y un abrigo de efecto ante de Stradivarius. Frente a un look bicolor, le añadiremos un bolso de estampado animal de Parfois que no puede ser más moda ahora mismo.

Top cruzado, de Massimo Dutti (40 euros)

Falda de vuelo, de Massimo Dutti (80 euros)

Botas de tacón, de Pull&Bear (50 euros)

Americana de efecto ante, de Stradivarius (46 euros)

Bolso de estampado animal, de Parfois (80 euros)

Look 3

El binomio de camisa ligeramente holgada con pantalones de vestir de tiro alto también les favorece. Para conformarlo haremos uso de esta camisa celeste al estilo más coqueto de la firma cordobesa Silbon y unos pantalones de raya diplomática de la marca gallega (súper virales). Lo finalizaremos con unos buenos mocasines de la firma sueca, un bolso en rojo para dar el extra de color y una capa en negro que resguarda de los golpes de viento.

Camisa celeste, de Silbon (70 euros)

Pantalones de raya diplomatica, de Zara (50 euros)

Capa en negro, de H&M (30 euros)

Mocasines, de H&M (80 euros)

Bolso de efecto cuero, de Parfois (26 euros)

Look 4

Tambien, los monos largos ajustados son un must have para la oficina. Si tu favorito lo utilizabas en verano, tenemos la solución perfecta para seguir sacándole partido durante el invierno. Y es que cogeremos el modelo más fashionista (este caso de estampado de cebra de la marca catalana) y le sumaremos una camiseta de manga larga por debajo. Le daremos el aire más sofisticado con unos botines en negro y un bolso en beige. Los abrigos por la altura de los gemelos y con la incorporación de un cinturón tambien es esencial para el armario de las chicas bajitas, como este de Bershka.

Mono palabra de honor, de Mango (40 euros)

Camiseta de manga larga, de H&M (30 euros)

Botines negros, de Mango (40 euros)

Bolso en beige, de Mango (30 euros)

Abrigo midi, de Bershka (50 euros)

Look 5

El estampado de rayas es uno de los mejores para las mujeres bajitas, puesto que da una sensación de esbeltez. Por esta misma razón no hemos dudado en hacer recurso de un vestido largo de dicho print, propio de NA-KD, junto con un cinturón ancho para marcar la silueta. Lo completaremos con unas botas de tacón en burdeos de Stradivarius, así como de un bolso a tono y un abrigo de efecto borreguillo.

Vestido de rayas, de NAKD (rebajado a 38 euros)

Cinturón ancho, de Zara (40 euros)

Abrigo de borreguito, de H&M (70 euros)

Botas burdeos, de Stradivarius (56 euros)

Bolso burdeos, de Zara (36 euros)

La estatura no es un límite para nuestro fondo de armario. Simplemente debemos ser conscientes de aquello que nos favorece o nos ayuda a parecer más altas con los básicos de armario o las tendencias de la actualidad.