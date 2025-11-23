No hay pantalones más calentitos que los de Tamara Falcó para ir a la oficina este diciembre

Muchos somos del team frío, pero cuando nos enfrentamos a conformar los looks de oficina resultan ser una misión casi imposible. Nuestra objetivo es claro: ir cómodas y calentitas durante las ocho horas de la jornada. Para ello, debemos apostar por los tejidos más acogedores, las fórmulas que transmiten la sensación cozy y utilizar capas, capas y más capas.

Sabemos la teoría, pero cuando la ponemos en práctica a veces nos quedamos sin ideas. Sin embargo, Tamara Falcó es toda una sensata de la moda en la que siempre confiamos con sus lecciones y trucos de estilo. Y uno de ellos lo hemos encontrado en su última publicación de Instagram, en la que hemos observado un nuevo look formal y arreglado que reúne todos los requisitos para convertirse en todo un must have. Todo tiene que ver con unos buenos pantalones que combinan practicidad, comodidad y elegancia.

Calentitos + arreglados: así son los pantalones de Tamara

Como decíamos, una de las apuestas más inteligentes cuando las temperaturas comienzan a bajar es invertir en unos pantalones. Confeccionados de alta calidad, con unos colores neutros que combinan con absolutamente todo y con materiales que regulan la temperatura corporal. Es por ello que nos ha mostrado este modelo de lana con motivo de espiguilla que conjunta lo sofisticado con lo relajado, la combinación perfecta para estar en la oficina.

¿Por qué están triunfando tanto? Son exactamente lo que necesitamos para este diciembre, puesto que de lunes a viernes estamos con el ajetreo rutinario junto con todos los planes navideños o del puente de diciembre. Y es que este pantalón lo encontramos ahora mismo en la página web de Falconeri tanto en azul como en marrón por un total de casi 300 euros. Y también está la chaqueta a juego por 398 euros en ambos colores.

Un look acogedor con básicos de armario

Para Tamara Falcó el menos es más, por ello ha determinado este estilismo con un jersey de punto fino, también de la misma manera italiana. De cuello de pico, corte recto y mangas largas con puños ajustados que siempre es funcional en invierno. Porque a veces nos complicamos a la hora de hacer un look de oficina y no nos damos cuenta de que los esenciales son los que siempre nos ayudan a triunfar.

Pantalones de lana, de Falconeri (298 euros)

Pantalones de lana. Falconeri

Sin ninguna duda, estamos hablando de un estilismo que también podría llevar tanto su madre, Isabel Preysler, como su hermana menor, Ana Boyer. Estamos seguros de que en los próximos días, la marquesa de Griñón nos comenzará a inspirar con los looks de Navidad, pero hasta el momento cogeremos ideas de sus propuestas para ir a trabajar.