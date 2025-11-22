Victoria Federica y cómo triunfar en la oficina este diciembre con un traje de efecto terciopelo

De lunes a viernes tenemos una rutina diaria, como es conformar los looks de oficina. Sabemos que nuestras lectoras estarán de acuerdo con nosotras: llega un momento en el que no sabemos cómo defenderlos siguiendo una esencia sofisticada (y sin repetir demasiado). Victoria Federica es consciente de la bajada de las temperaturas y nos ha dado una idea infalible y fácil de replicar.

No cabe duda de que la royal ha cautivado a la generación Z a través de un estilo moderno, pero con la herencia de su madre, la Infanta Elena. Que si vaqueros relajados, que si cazadoras de efecto cuero, que si pantalones de pinza que arreglan toda la estética. En sí misma, cada vez que descubrimos uno de sus estilismos, aprendemos una lección de moda sobre cómo sacar partido a una prenda de vestir en concreto. Porque tanto en alfombras rojas como sobre el asfalto actúa a modo de inspiración.

Un traje de terciopelo: no puede faltar en el armario de invierno

Victoria Federica ha revolucionado las redes sociales este viernes por un motivo de peso. Hemos encontrado el traje de efecto terciopelo perfecto para la oficina que es posible llevar día sí y día también. Porque no solamente se luce en conjunto, sino que también es ideal para combinar por separado con diferentes fórmulas.

Se trata de la firma de la que es actualmente embajadora, Louis Vuitton, que ha celebrado un evento privado en Madrid al que también han asistido otras personalidades como María Pombo.

Victoria Federica. Instagram @vicmabor

Por un lado, encontramos una blazer de estampado de cuadros en un tono gris que destaca por líneas rectas, corte relajado y cropped, hombros estructurados y botones grandes que acentúa el aire más sofisticado y distintivo. Por otro lado, no ha seguido lo tradicional de unos pantalones rectos, sino que ha apostado por la máxima tendencia de este invierno, como son unos buenos pantalones bombachos en negro.

Una idea para la oficina este diciembre

Con el frío, el hecho de conseguir un buen estilismo de oficina se convierte en una misión casi imposible. Sumamos capas, capas y capas con un resultado casi sin pensar en lo estético, sino más bien en estar cómodas y acogedoras. No obstante, todo problema tiene su solución y Victoria Federica acaba de triunfar con su último look, como bien hemos visto en las redes sociales. Y es que este traje de efecto terciopelo es un must have para todas las oficinistas.

Y los accesorios lo hacen todo. La hija de la Infanta Elena ha escogido unos buenos zapatos de tacón para la ocasión, que nosotras podemos sustituirlos por unas botas de tacón sensato que sientan igual de bien. Asimismo, no se ha olvidado sumar otro guiño de la firma italiana con un bolso de mano al estilo clutch y sus gafas de ver retro en negro. En definitiva, un look que no ha pasado por desapercibido y que se convertiría en toda una señal para que inviertas en un modelo similar en el Black Friday.