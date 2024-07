Estas son las zapatillas Adidas Gazelle Indoor rosas que llevan las princesas europeas y las mujeres +50 en España con prendas de lino

Las influencers de 50+ nos han vuelto a dar una lección de estilismo, saber estar y elegancia con un nuevo look que, Carmen Gimeno, nos ha mostrado esta mañana en sus redes sociales. La influencer es una de las más reconocidas de nuestro país, y no es para menos, pues, con más de seiscientos mil seguidores, es toda una inspiración para muchas mujeres de este rango de edad que buscan en ella inspiración a la hora de crear looks. La labor más importante que hace Carmen Gimeno, al igual que otrasinfluencers 50+ como Pilar de Arce, es demostrar que la moda y las tendencias no entienden de edad, y que, según como combines las prendas, conseguirás un look muy elegante y a la moda acorde a la personalidad y estilo de cada persona. Carmen Gimeno está dispuesta a crearnos necesidades esta semana con las faldas más tendencia del verano para empezar julio. Hace unos días era la princesa Josephine la que se atrevía con una opción mucho más informal, pero en tendencia: las zapatillas adidas Gazelle Indoor en verde, el modelo que llega dispuesto a desbancar a las adidas Samba. Y ahora es Carmen Gimeno en rosa, o lo que es lo mismo son las zapatillas del momento.

Unas zapatillas que Carmen Gimeno ha completado con un look de lino, que sin duda es el tejido estrella del verano, y más para estos días más frescos. Carmen Gimeno se proclama como una de las influencers más elegantes y sofisticadas, convirtiéndose en toda una referente para muchas mujeres. Ella también las ha combinado en numerosas ocasiones con zapatillas, blazers y camisas, siendo este un look muy acertado para ir a la oficina este verano. Se trata de un tejido fluido y muy fresquito de cara a esta temporada ya que deja transpirar la piel y no proporciona calor de más, algo que apreciamos todos cuando suben las temperaturas. En tiendas podemos encontrar un sinfín de prendas de lino, desde en pantalones hasta camisas blancas, pasando por faldas y vestidos. Sea como sea, este tejido es un básico de fondo de armario que, queramos o no, todas tenemos o deberíamos tener.

Si bien las adidas Samba llevan un par de años liderando las tendencias y convirtiéndose en las zapatillas más buscadas, parece que este año 2024 las adidas Gazelle en colores como el rosa.