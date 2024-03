8 prendas que necesitas (y que amarás) para completar tu estilismo de Domingo de Ramos

Mañana, 24 de marzo, celebraremos el Domingo de Ramos, fecha en la que damos la bienvenida la deseada Semana Santa. Entre moodboards para inspirarnos en nuestros looks y maletas casi listas, las mujeres más estilosas deberían tener su estilismo de mañana preparado. Si no es tu caso, no debes preocuparte más de la cuenta, puesto que puedes conseguirlo con las prendas más elegantes y sofisticadas de tu armario. Antes de todo, debemos ser conscientes de cuál es el código de vestimenta del Domingo de Ramos: se suele apostar por la sobriedad y sencillez, así como se recomienda ir en vestidos o pantalones midi o largos. Teniendo en cuenta estas indicaciones, el objetivo es encontrar las prendas de última hora que necesitarás (pero, también, amarás) para esta celebración. Desde siempre, hemos visto a nuestras madres recurrir a vestidos clásicos (mayormente de colores suaves) o a trajes de americana y pantalones de vestir para cumplir con los mínimos estándares de la fecha. No obstante, últimamente estamos observando en estos estilismos el uso de otras piezas que reúnen las tendencias actuales para que podamos seguir utilizándolas después y darles una larga vida. Para ello, hemos recolectado las ocho prendas de Zara, Mango y Massimo Dutti con las que será imposible errar en tu estilismo de Domingo de Ramos.

En estas marcas españolas es casi imposible no encontrar la vestimenta de nuestros sueños, puesto que contamos con cientas de opciones distintas. En el caso de Domingo de Ramos, en Zara encontraremos desde este vestido midi en morado (muy propio de los armarios de las royals) hasta un diseño más romántico repleto de encajes y transparencias, así como al más puro estilo coquette. También, las faldas ejecutivas siempre son una buena idea, ya que se pueden combinar de una manera muy sencilla tanto para ir a trabajar como para acudir a eventos más especiales. Asimismo, en Mango hemos fichado las prendas más en tendencia, como la blusa floral con volantes, el mono con escote cruzado o la capa semitransparente que otorga la máxima elegancia al look. Massimo Dutti tampoco se queda atrás con un repertorio de últimos lanzamientos que van a obsesionar a las mujeres más sofisticadas. Estamos hablando del top asimétrico más favorecedor o los pantalones de lino perfectos para dar la bienvenida al entretiempo y los días soleados.

Vestido midi en morado, de Zara (40 euros)

Vestido celeste con encajes, de Zara (80 euros)

Falda ejecutiva, de Zara (36 euros)

Blusa floral con volantes, de Mango (46 euros)

Mono con cuello cruzado, de Mango (60 euros)

Capa semitransparente, de Mango (50 euros)

Top asimétrico, de Massimo Dutti (50 euros)

Pantalón de lino en mostaza, de Massimo Dutti (60 euros)

En definitiva, Domingo de Ramos se destaca por los estilismos elegantes y clásicos con siluetas sencillas y tradicionales. No obstante, siempre podemos apostar por algunas prendas más originales con toques que correspondan a las tendencias del momento. ¿Cuál ha sido tu propuesta definitiva?