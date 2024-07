8 prendas de las rebajas de Zara que puedes conseguir ahora por un 50% o más de descuento

¿Hay algo mejor que las rebajas de verano? Sí, las segundas rebajas. En Zara han empezado esta semana y no hemos podido evitar echar un vistazo para encontrar unos increíbles chollazos con más de un 50% de descuento. Al entrar en la página web del gigante de Inditex hemos descubierto un pequeño truquillo que seguro te interesará conocer. En su menú desplegable, si vas al apartado de rebajas y deslizas hasta prácticamente el final encontrarás esta maravillosa sección llamada desde -50% y voilà, los mejores descuentos al alcance de un clic. Pero bueno para que no tengas que pasarte un buen rato scrolling por esta sección, nosotras lo hemos hecho por ti y te hemos seleccionado 8 prendas que sin duda merecen un lugar en tu cesta de la compra.

Camisa popelín lazadas zw collection - 66% (9,99 euros)

Camisa popelín lazadas Zara

Esta elegante camisa de popelín, confeccionada con una mezcla de algodón, es perfecta para cualquier ocasión. Con un diseño sofisticado que incluye un cuello solapa y mangas largas acabadas en puño con abertura y botones, esta prenda destaca por su bajo asimétrico y la abertura en la espalda ajustable con lazadas. Ideal para añadir un toque coquettechic a tus looks.

Vestido cruzado punto - 76% (6,99 euros)

Vestido cruzado punto Zara

Este vestido midi de punto es la definición de comodidad y estilo. Con un escote en pico y manga larga, su cierre frontal cruzado con lazada le da un aire femenino y delicado. En un encantador color azul claro, es perfecto tanto para el día como para la noche.

Jersey punto cremallera - 56% (12,99 euros)

Jersey punto cremallera Zara

Nada mejor para las noches frescas de verano que este jersey de punto con cremallera. Con un cuello alto y manga larga, sus acabados en rib y el contraste de color negro con rayas blancas lo convierten en una pieza esencial para tu fondo de armario durante todo el año.

Vestido corto encaje lazos - 56% (12,99 euros)

Vestido corto encaje lazos Zara

Este vestido corto ha sido amor a primera vista. Con un escote en pico y tirantes finos, presenta un detalle de encaje combinado a contraste que le da ese toque coquette que tan en tendencia está. El bajo asimétrico con vuelo en color amarillo pastel con encaje en verde pastel es perfecto para brillar en cualquier evento veraniego.

Vestido hombros descubierto punto stretch - 56% (9,99 euros)

Vestido hombro descubierto Zara

Para quienes buscan un estilo más atrevido, pero a su vez versátil, este vestido midi con hombros descubiertos es ideal. Confeccionado en tejido tipo punto stretch, en color negro, es una prenda de lo más ponible que puede ser usada tanto de día como de noche.

Pantalón jogger paño - 73% (7,99 euros)

Pantalón jogger paño Zara

Los joggers se han convertido en una prenda imprescindible en cualquier armario, y este modelo de Zara no es la excepción. Con tiro medio y cintura ajustable con cordones, estos pantalones de paño en color gris oscuro ofrecen comodidad sin renunciar al estilo. Puede que ahora no les veas mucho uso, pero te aseguramos que son una opción perfecta para tus looks más relajados de cara a la temporada otoño-invierno 2024.

Trench oversize cruzado zw collection - 66% (29,99 euros)

Trench oversize Zara

El trench es una prenda atemporal que nunca pasa de moda. Este modelo oversize, confeccionado en mezcla de algodón y lino, es ideal para las noches de verano. Con cuello solapa de muescas, manga larga y bolsillos delanteros, su cierre frontal cruzado con botones en color gris topo lo convierte en una inversión elegante y sofisticada.

Bolso hombro macramé - 66% (9,99 euros)

Bolso hombro macramé Zara

Por último, este bolso de hombro en macramé es el complemento perfecto para cualquier look veraniego. Con un detalle de flor en la solapa y cierre mediante imán, en color crudo, es una pieza única que aportará un toque boho-chic a tu estilo.

Estas ocho prendas, disponibles con más de un 50% de descuento en las segundas rebajas de Zara, son una oportunidad única para renovar tu armario con estilo y sin dejar a un lado tu presupuesto de verano.