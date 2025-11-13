La inesperada protagonista del homenaje a Raphael en Las Vegas: su nieta deslumbra con el vestido más impactante de la noche

La noche previa a los Latin Grammy en Las Vegas dejó una de las imágenes más poderosas y emocionantes del panorama musical español: Raphael, convertido en protagonista de un homenaje internacional a su trayectoria, posó en la alfombra roja rodeado de parte de su familia. Entre todos los invitados, tres figuras acapararon toda la atención por la elegancia y el estilo de sus looks: su mujer, Natalia Figueroa; su hija, Alejandra; y su nieta, Manuela. Tres generaciones, tres estilos completamente distintos y un mismo resultado: un derroche de sofisticación que se convirtió en uno de los grandes momentos fashion de la noche.

Manuela, la nieta: el vestido ‘cut out’ que modernizó la alfombra roja

La más joven del clan fue también la que apostó por el look más atrevido y nocturno. Manuela deslumbró con un vestido de Roberto Torretta en tono chocolate satinado con escote en V profundo y aberturas ‘cut-out’ en la zona del abdomen. Una silueta fluida, de inspiración hollywoodiense, que equilibraba sensualidad y elegancia sin caer en excesos. El estilismo se completó con unos pendientes XL llenos de brillo que aportaban un toque festivo y enfatizaban el recogido pulido que dejaba su rostro completamente al descubierto.

Los looks del homenaje. @latingrammys

El resultado: un look impecable, fresco, muy acorde con su edad y perfecto para una gala en Las Vegas. Fue, sin duda, el estilismo más moderno del trío.

Natalia Figueroa, la mujer de Raphael: minimalismo negro en clave de alta elegancia

La esposa del cantante volvió a demostrar por qué es sinónimo de discreción elegante. Natalia eligió un look total black, compuesto por un vestido fluido de corte recto y mangas vaporosas que caían en un movimiento ligero y sofisticado. El negro, su color fetiche para grandes ocasiones, volvió a confirmarse como su mejor aliado: estiliza, aporta magnetismo y, sobre todo, transmite esa elegancia clásica que tanto la caracteriza.

Para aportar un toque de personalidad, añadió un collar con piedras en tonos verdes y fucsias, además de una clutch étnica bordada, que rompía la monocromía del look y daba un aire artesanal muy chic. A su lado, Raphael posó orgulloso, dejando claro que este tandem estilístico nunca falla.

Alejandra, la hija: el fucsia más vibrante en clave de gala

Si Manuela representó la parte más moderna y Natalia la más clásica, Alejandra fue la encargada de aportar el punto de color. La hija de Raphael brilló con un vestido satinado en tono rosa fucsia, una apuesta luminosa, femenina y absolutamente tendencia esta temporada. El diseño jugaba con una estructura asimétrica en el hombro, aportando dinamismo y un aire muy de alfombra roja. Un diseño, que al igual que su hija, estaba firmado por Roberto Torretta.

El tejido satinado elevaba aún más el impacto del color, mientras que los complementos —un clutch negro rígido y pendientes largos metalizados— equilibraban el look para mantenerlo sofisticado y elegante. Una elección perfecta para una gala internacional que pedía presencia y seguridad.

Tres generaciones, tres estilos, un mismo impacto

La imagen de Raphael arropado por tres mujeres clave en su vida dejó una estampa memorable: la modernidad de su nieta, la clase atemporal de su mujer y la sofisticación vibrante de su hija se fusionaron en una de las apariciones familiares más elegantes que se recuerdan.

Una noche histórica no solo para la música, sino también para la moda.