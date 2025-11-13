Todas las veces que ‘Sexo en Nueva York’ ha sido una referencia para vestir en Navidad

Podrán pasar 27 años del estreno de Sexo en Nueva York, pero los looks de las protagonistas siguen siendo pura inspiración a día de hoy. El grupo de amigas favorito de toda editora de moda se ha sumado a cada una de las tendencias más allá de los clásicos Manolo, los tutús o los vestidos glamurosos. Siempre llevado desde el aire más audaz, empoderado y con mucha, mucha y mucha actitud.

Para cada cita romántica, Cosmopolitan en al garito de confianza o caminata sobre el asfalto de Manhattan hemos aprendido una lección de estilo sabia. Tenemos claro que adoramos los estilismos casuales o los del día a día porque son los que realmente nos sirven más tanto para la oficina como para la universidad o los quehaceres. No obstante, si algo destacan de los armarios de Carrie, Charlotte, Samantha y Miranda son los más festivos que siempre nos sirven a modo de inspiración en Navidad.

Así nos inspira 'Sexo en Nueva York' en diciembre

Mucho glitter, colores metalizados o texturas que ganan volumen en nuestra estética. Y como quedan semanas para las cenas de empresa, Nochebuena o Fin de Año, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha resumido todos los momentos en el que Sexo en Nueva York ha sido una referencia para vestir en Navidad.

El traje monocromático de Carrie o el conjunto de cuadros de Miranda

Una buena Carrie Bradshaw con un traje monocromático elegantísimo que funciona siempre, tengamos la edad que tengamos. A su lado, Miranda Hobbes, con una de las tendencias más fuertes de esta temporada, como es la combinación de diferentes estampados de cuadros.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

Lo más en tendencia: el vestido de lunares a lo Charlotte

El lado más coqueto de Charlotte York es un vestido de lunares, que no puede estar más de moda ahora mismo, incluso con la bajada de las temperaturas. Más allá de deslumbrarlo en primavera-verano, se ha instalado como una de las ideas de looks de Navidad más sensatas.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

Un abrigo de efecto pelo 'quiet luxury'

Y cómo no. El repertorio de abrigos de Carrie son un absoluto 'sí' dentro de los estilismos más glamurosos para hacer una coordinación fashionista. Sin ninguna duda, los ha llevado hasta la saciedad en las calles de Manhattan y ahora se convierten en la guinda del pastel de cualquier outfit.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

El minivestido de Samantha

Conocemos a Samantha Jones como la reina del minivestido negro. Recordemos esa icónica escena de Sexo en Nueva York donde cautivó a todas las editoras de moda con este modelo sencillo, pero de efecto tipazo. Todo un clásico de fondo de armario que también se convierte en un imprescindible durante la época festiva este diciembre.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

Para las más frioleras

De los creadores del abrigo de pelo de Carrie, el de corte recto con grandes solapas también es una solución cuando no quieres estropear un look. Para las más frioleras, también encontramos modelos estructurados que siguen la línea sofisticada, como bien nos mostró Charlotte en este en rosa.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

Un buen mono estampado

Si hay una cosa que nos enseñó Miranda es que no necesitamos mucho esfuerzo para vestir bien con una sola prenda. Esta vez, tomamos de referencia este mono estampado que se puede convertir en el aliado perfecto de las anfitrionas para tener la máxima comodidad sin dejar de lado el buen estilo.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

El icónico vestido de periódico de Carrie

No podíamos dejar atrás el conocido vestido de estampado de periódico confeccionado por Christian Dior. Lo cierto es que varias marcas se han inspirado en este diseño para crear otros nuevos con los que han conquistado a todas nosotras. Y, por supuesto, también es perfecto para convertirse en la más original de la velada.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

El aire más 'cozy' con colores invernales

Para las que recurren a los básicos de fondo de armario, así como quieren destacar de una manera sutil. Partiremos de este look de las últimas temporadas de And Just Like That que se compone de camisa de cuadros con falda larga bohemia y cárdigan de punto. En sí mismo, crea una sensación acogedora gracias a la combinación de colores.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

El cárdigan que lo hace todo

Del mismo estilo, también, tenemos el estilismo perfecto para las comidas de Navidad. Y es que la periodista triunfó de nuevo con una blazer de cuadros entallada junto con una falda denim y un cárdigan de punto maxi largo que resguarda de los golpes de frío.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

El binomio perfecto: blusa con lazada + falda con vuelo

Quien es una gran seguidora de la serie sabe que el binomio perfecto es una buena camisa con lazada con una falda de vuelo. Un toque de lo más romántico y coqueto que siempre funciona en este tipo de festividades y que es fácil de replicar.

Escena de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

Como sabemos, los looks de Sexo en Nueva York siempre son una buena inspiración para vestir en cualquier momento. Y, por supuesto, Navidad es una de esas oportunidades donde encontramos ideas de lo más sensatas, glamurosas y con mucho estilo.