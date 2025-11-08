De Aitana a Rosalía: los mejores estilismos de las cantantes españolas en Los40 Music Awards 2025

Poco más de un año después de la tragedia de la DANA los focos volvieron a estar en Valencia, pero en esta ocasión por una muy buena causa, el 20 aniversario de Los40 Music Awards, los premios que celebran la industria musical de nuestro país. De ahí que en la tarde-noche de este viernes 7 de noviembre no se hablara de otra cosa, el Teatro Roig estaba engalanado para recibir a algunas de las artistas y los artistas más importantes de la actualidad.

Y sí, aunque todas las miradas (y en este caso) los oídos iban dirigidos a Rosalía y el estreno en el mismo día de ayer de su tan esperado nuevo álbum, "Lux". Todo hay que decirlo, hubo algún que otro estilismo que compitió con la catalana por llevarse nuestra atención, y es que ya sabéis que donde hay una alfombra roja, allá que vamos nosotras, a analizar uno por uno, como buenas amantes de la moda que somos.

Los mejores estilismos de Los40 Music Awards 2025

Desde el negro como eterno aliado de las noches memorables hasta los destellos más inesperados, la alfombra roja de Los40 Music Awards 2025 volvió a demostrar que la música y la moda comparten algo esencial: la capacidad de hacernos vibrar. El Teatro Roig de Valencia se llenó de energía, lentejuelas, volúmenes y una buena dosis de actitud. Y nosotras hemos seleccionado estos como los mejores looks de la noche, ¿qué te parecen?

Rosalía

El look de Rosalía. gtres

La gran protagonista de la noche, volvió a dejar claro que juega en su propia liga. Apostó por un conjunto de Balenciaga de dos piezas en negro con un top de plumas cortado al ras y una falda con vuelo, rematando el look con unas gafas XXL con incrustaciones de cristal que rozaron el arte escénico. Vanguardista, teatral y absolutamente ella.

Anabel Pantoja

El look de Anabel Pantoja. gtres

Sorprendió con un vestido negro de escote halter y detalle anudado al cuello, un diseño elegante y estructurado que realzó su figura y demostró que la sobriedad bien entendida puede ser tan magnética como cualquier exceso.

Violeta Mangriñán

El look de Violeta Mangriñán. gtres

La valenciana deslumbró en su tierra con un look bicolor de aires disco: pantalón blanco de pinzas y un top corto de plumas negras que equilibraba volumen y sensualidad. El toque brillante de su estilismo corrió a cargo de Joyas Antiguas Sardinero. Una de las más acertadas de la noche, fiel a su estilo sofisticado pero atrevido.

Chiara Ferragni

El look de Chiara Ferragni. gtres

La italiana brilló con un vestido negro de Nancy Dojoka de silueta recta y transparencias estratégicas en el escote y guantes de tul. Su apuesta fue pura elegancia cinematográfica con un toque de diva moderna.

Marta Díaz

El look de Marta Díaz. gtres

Otra de las influencers más aplaudidas de la velada, optó por un vestido negro con cinturón joya cruzado en la cintura y abertura lateral de De la Cierva y Nicolás, demostrando que la sensualidad puede expresarse con geometría, brillos y un impecable sentido del detalle.

Aitana

El look de Aitana. gtres

Acudió acompañada de su pareja actual, el Youtuber Plex y puso el toque más rompedor de la noche. Que apostó por un vestido de encaje negro con corsé, lazos y transparencias, como accesorios unas botas a medida de Lodi le dieron muchos centímetros de altura.

Lola Lolita

El look de Lola Lolita. gtres

Ella fue la encargada de poner la nota de color en un desfile de looks negros, con un vestido marrón satinado de efecto líquido y aberturas laterales que se ajustaba como una segunda piel, firmado por Casoná. Una lección de cómo el marrón, sigue firme como una de las tonalidades del año.

Karla Sofía Gascón

El look de Karla Sofía Gascón. gtres

En su línea más irreverente y teatral, la actriz española eligió un conjunto negro con transparencias, volumen en las mangas y tocado de plumas. Una auténtica declaración de poder y personalidad sobre la alfombra roja.

Ana Peleteiro

El look de Ana Peleteiro. gtres

La deportista española fue la más fashionista de la noche con su blazer-vestido con estructura péplum, medias tupidas y stilettos. Un look que la colocó de lleno en el radar de las mejor vestidas.

Ana Mena

El look de Ana Mena. gtres

Simplemente, conquistó todas las miradas de la noche con permiso de Rosalía y Aitana, con un vestido de encaje transparente con cola, pura fantasía gótica. La melena platino y el maquillaje en tonos bronce remataron un estilismo que desprendía fuerza, sensualidad y elegancia a partes iguales.