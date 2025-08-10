Celebrities
Amelia Bono recicla el vestido multicolor que más estiliza y potencia el bronceado
Un modelo confeccionado por la firma francesa Ba&sh con el que nos enamoró hace dos años
Solamente necesitamos color, color y más color para triunfar con los looks de agosto. Y Amelia Bono está totalmente de acuerdo con nosotras, puesto que acaba de recuperar uno de los vestidos más bonitos que tiene en su fondo de armario. Reúne absolutamente todo lo que necesitamos para decir 'sí' a una prenda: movimiento elegante, tejido liviano o fresquito y diseño de lo más original y ponible. Pues bien, estamos de suerte, porque dicho modelo se ajusta a estas tres condiciones, por lo que, hemos creado este artículo con el fin de darte todos los detalles.
Existen prendas de vestir, accesorios o calzados que no importan cuántos años pasen desde su compra, puesto que nunca pasan de moda ni tampoco desentonan. Es decir, en recurrentes ocasiones reciclamos y reciclamos (o damos infinitas vidas) a nuestros favoritos del vestidor sin impórtenos cuántas veces los hemos amortizado. Como ocurre con los looks de la Reina Letizia, que en recurrentes ocasiones vemos cómo los vuelve a mostrar en sus actos oficiales combinándolos de una manera totalmente distinta. Ahora ha sido Amelia Bono quien ha vuelto a enseñar a través de las redes sociales un vestido multicolor que ya mostró por primera vez en 2023. Pero, como decíamos, se trata del clásico modelito del que no puedes deshacerte cada vez que haces limpieza del armario. Y, atención, porque tampoco se trata de aquellos que dejamos 'por si acaso' y no acabamos luciéndolos. Esta vez sí que lo hacemos, y con mucho gusto.
El vestido reciclado de Amelia Bono
Se trata de un vestido largo confeccionado por la firma francesa Ba&sh, una de las más repetidas en el repertorio de Amelia Bono. Llama la atención por un escote de lo más elegante en V, tirantes finos multiposición (que se pueden llevar tanto rectos como cruzados), así como por unas tiras que envuelven la cintura para marcarla y enfatizarla. Lo que más destaca es la combinación de varios colores en forma vertical, una técnica que ayuda a favorecer la silueta, otorgando una sensación de esbeltez. Asimismo, dichas tonalidades ayudan a potenciar su bronceado natural. Esta vez, lo ha combinado con los pendientes florales de acabado metálico de Zara, sandalias planas doradas a juego y bolso de mano de conchas de nácar.
Si estabas pensando en deshacerte de tu prenda mejor aliada con la que llevas años conviviendo, esta es una señal para que no lo hagas. Si tiene todas las características para que sea única e infalible, es la apta para darle muchas, muchas y muchas vidas. Palabra de Amelia Bono.
