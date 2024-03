Amelia Bono ha puesto de moda estos vaqueros campana en amarillo que van a amar todas las chicas bajitas

Amelia Bono está disfrutando de los últimos días de nieve con los vaqueros campana más coloridos y llamativos. Se están acabando los días de bajas temperaturas y debemos aprovechar para escaparnos a los destinos perfectos para esquiar con nuestros looks más fashionistas. De momento, Amelia Bono no nos ha enseñado los estilismos que tiene preparados para estos próximos días, pero sí que nos ha dejado boquiabiertos con su look de viaje que se aleja totalmente del conjunto de chándal con el que solemos decantarnos. Y es que la celebrity ha llamado nuestra atención con los vaqueros campana en amarillo, que todas necesitamos esta primavera (y para empezar a alegrar nuestros días). Las mujeres con mejor estilo se van a hacer con este modelo similar que está disponible en Zalando por un precio súper económico: rebajado a 14 euros. Asimismo, Amelia Bono sabe que son la prenda infalible para todas las chicas bajitas, puesto que estilizan y favorecen. En definitiva, son los vaqueros perfectos para hacer match con camisas románticas, tops o camisetas básicas. Amelia Bono lo ha combinado con un cárdigan de borreguillo súper calentito y zapatillas deportivas, uno de sus calzados de confianza.

Últimamente, hemos visto a Amelia Bono con varios estilismos en colores oscuros (o neutros) y conformados por prendas casuales. Desde el look con el jersey escote bardot más best seller de Zara hasta con el mono denim de cremallera más visto de Mango (y que puso de moda María Pombo). No obstante, Amelia Bono ha vuelto a brillar con los outfits con los que nos tiene acostumbrados, repletos de mezcla de colores y detalles creativos. Y es que a partir de estos vaqueros campana en amarillo, tenemos claro que esta primavera no vamos a parar de inspirarnos en su armario para solucionar todas nuestras dudas estilísticas.

Amelia Bono con vaqueros llamativos. @ameliabono

Vaqueros amarillos, de Zalando (rebajados a 14 euros)

Vaqueros amarillos. Zalando

Amelia Bono ha vuelto a obsesionarnos con estos vaqueros campana en amarillo para combinar con todas nuestras prendas más románticas y primaverales.