Las mujeres mejor vestidas confirman que necesitas esta falda larga vaquera de Vicky Martín Berrocal para ir estilosa porque es viral y alarga las piernas

Vicky Martín Berrocal es sin duda una de nuestras referentes de estilo favoritas, y como para no serlo, ya que la socialité derrocha elegancia y mucha clase allá a donde va. Unos looks que enseguida logran cientos de miles de likes en las redes sociales y que su hija, Alba Díaz, no duda en robar de su armario, una y otra vez. No es la primera vez que estas mujeres lucen de maravilla piezas que una de ellas ya ha mostrado en Instagram. Ya les sucedió por ejemplo con el vestido más sexy de la marca de Kim Kardashian o el top de punto que cuesta menos de 15 euros en Zara y sienta igual de bien a los 20 que a los 50 años. Los paralelismos entre sus combinaciones infalibles en muchas ocasiones son muy evidentes, pero hasta ahora casi siempre las habían defendido de maneras muy personales. No obstante, este viernes podemos decir que Vicky Martín Berrocal le ha copiado el look, literalmente, a su hija, Alba Díaz, que ayer sorprendía en un evento en Madrid con un vestido negro con escote XXL al igual o más que Victoria Federica con su look más transgresor con el top cut out de Zara, pantalones de tiro alto y cejas teñidas en rosa. En concreto, la diseñadora de Huelva ha mostrado frente a su 1,1 millones de seguidores la falda vaquera que necesitamos todas las mujeres para ir estilosas porque es viral y alarga las piernas. Una pieza de Zara que su hija ya les enseñó a sus followers tan solo unos días atrás. ¿Le habrá copiado o tan solo habrá sido una casualidad?

Si, sí, una de ellas debió de estar muy poco inspirada, ya que atracó a punta de pistola el armario de la otra para llevándose como rehén ya no solo la falda vaquera larga de Zara que todas las mejores vestidas están incluyendo en sus looks de primavera, sin excepción, sino que también añadió al look la chaqueta azul marina más deseada de esta primavera, sin duda. Vicky Martín Berrocal, por su parte, combinaba esta pieza en tendencia con unos taconazos negros y un bolso de mano. Una manera muy apropiada de incluir en su combinaciones la falda larga vaquera perfecta para ir estilosa porque es viral y alarga las piernas. Y aunque no es la misma, ya que no está disponible, hemos encontrado un modelo muy parecido.

ZW the stretch denim pencil skirt, de Zara (35,95 euros)

Falda larga de Zara. Zara

Un nuevo artículo que debes añadir en tu nueva lista de compras de abril si quieres ir a la moda esta primavera, como ya lo ha hecho Vicky Martín Berrocal con la falda larga vaquera que las mujeres mejor vestidas de nuestro país han confirmado que necesitas para ir estilosa porque es viral y alarga las piernas un montón.