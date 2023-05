Amelia Bono tiene claro que los jeans de tiro alto de esta primavera se llevan con este top de punto 'boho' porque estiliza

Amelia Bono ha vuelto a ser fuente de inspiración esta primavera 2023, eso sí, esta vez con este precioso top boho de punto que es la pieza clave que tienes que ponerte, si o sí, en los días de buen tiempo con tus vaqueros de tiro alto. La empresaria e hija de José Bono se ha convertido en un icono de estilo gracias a las redes sociales, no hay más que ver la galería de su cuenta de Instagram, donde supera los 464.000 seguidores, que nos ha regalado looks en tendencia que no conseguimos olvidar, como cuando nos dijo bien claro que los jeans de Primark son los más favorecedores para mujeres bajitas o cuando cambió sus zapatillas favoritas por estas sandalias planas de Massimo Dutti. Dos aciertos estilísticos al igual que el look que nos mostró a través de varios Instagram Stories ayer mientras pasaba un buen rato con amigos en Madrid protagonizado por el top de punto más boho que es perfecto para completar los outfits con sus jeans de tiro alto que tanto luce Amelia Bono.

Puede que ya estemos totalmente obsesionados por la blusa verde de Zara que llevó ayer la Infanta Sofía a la Copa del Rey, que tuvo lugar ayer en Sevilla y en la que estuvo acompañada en todo momento por su padre, el Rey Felipe VI, que voló desde Londres, donde fue uno de los 2.000 invitados junto a la Reina Letizia, a la coronación de Carlos III. Pero en verdad, hay muchas más opciones para completar tus looks en tendencia con los pantalones de tiro alto. Una de ellas es la camisa top que ha fichado en Zara Rocío Osorno que también vale para modernizar todos los estilismos de oficina con New Balance, y la otra , el top de punto más 'boho' de Amelia Bono porque es tendencia y estiliza muchísimo.

Amelia Bono con su top de punto más boho. @ameliabono

El top de punto de rayas de NA-KD (34,95 euros)

Top de punto de KA-KD. KA-KD

Una prenda perfecta para esta primavera y verano que hemos encontrado muy parecida en la firma NA-KD, mientras que Amelia Bono guarda el secreto de su procedencia. ¡Ya nos lo dirá!