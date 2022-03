Ana Belén cuenta cómo está Concha Velasco en la residencia: “Ya he ido a verla”

La semana pasada se dio a conocer que Concha Velasco se había mudado a una residencia, con el beneplácito de sus hijos y el suyo propio. Aunque la actriz declaró que se encontraba totalmente acomodada en su nuevo hogar, buena parte de la opinión pública no pudo evitar sentir cierta compasión hacia la célebre artista. Un sentimiento completamente injustificado, atendiendo a las declaraciones de Ana Belén, que ha explicado cómo se encuentra la protagonista de ‘La verbena de la Paloma’ tras visitarla en el centro de mayores.

“Estupenda, divertida, nos reímos mucho. Muy bien”, señaló Ana Belén durante la entrega de los Premios Unión de Actores y Actrices, donde se presentó en calidad de nominada a Mejor Actriz de Teatro por su papel en ‘Antonio y Cleopatra’. Además, la actriz aprovechó para enviar a su íntima amiga “un beso muy grande”, y se desentendió de las críticas que han recibido los hijos de Concha Velasco por ingresarla en una residencia: “No he entrado en eso, ni me he enterado y además, no me interesa. Yo… eso son vidas privadas”.

Lo cierto es que, durante su última intervención en ‘Sálvame’, Manuel Velasco aclaró que, antes de ingresar a su madre en una residencia, él y su hermano intentaron hacer todo lo posible por cuidar de ella en casa, pero los crecientes problemas de salud de la actriz complicaron un poco la situación. “Ella perdió mucha movilidad de cintura para abajo y a partir de la pandemia nos costó mucho que volviera a caminar. El aparato digestivo y el hígado los tiene algo fastidiados”, reveló.

Concha Velasco en una de sus últimas funciones FOTO: Europa Press Europa Press

Fue entonces cuando decidieron ingresar a Concha Velasco en un centro de día, con la intención de que estuviera atendida durante las horas en las que sus hijos no podían hacerse cargo de ella. Según explicó el propio Manuel, fue a la actriz a quien se le ocurrió pasar algunas noches en el centro, y, comprobando que se encontraba a gusto, no vieron problema alguno en que se quedara. Además, la artista cuenta con una gran suite en la que caben todas sus cosas, y recibe visitas de sus amigos y seres queridos casi a diario.

Por otra parte, en conversaciones con este periódico, Concha Velasco aseguró que su estancia en la residencia era algo temporal, y espera volver a su casa o a la de sus hijos más pronto que tarde.