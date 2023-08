El vestido de punto más favorecedor (y rebajado) de H&M es este que Anna Padilla no ha olvidado en su maleta de vacaciones

Que si Marbella como Amelia Bono, que si Ibiza como Victoria Federica y Aitana... nos faltan horas en el día para enamorarnos de los estilismos más veraniegos de nuestras famosas e influencers preferidas, que no paran de matarnos de envidia con los looks que se ponen para los planes más especiales de sus vacaciones. Ahora nos hemos encaprichado de este vestido que Anna Padilla se puso para acudir a ver el atardecer a la playa, un plan muy similar al de su noche de San Juan pero con un outfit muy distinto al vestido de Charo Ruiz Ibiza con el que nos conquistó en esa ocasión. La hija de Paz Padilla (con quién está grabando un documental sobre diferentes formas de afrontar la muerte) nos ha conquistado con su nuevo vestido de H&M, una opción súper versátil y fácil de combinar, que podemos ponernos tanto para ir a la paya, como ella, como para un plan más formal, combinándola con unas sandalias planas y una blazer.

Se trata del vestido punto pointelle, confeccionado en punto sostenible de mezcla de algodón y diseñado como un modelo con escote en pico profundo (por detrás y por delante), ribete ancho de canalé en las sisas y bajo festoneado con una abertura pronunciada en un lateral, que le aporta un plus de comodidad. Hablamos de una prenda súper ceñida, ideal para presumir de tipazo y un must que no puede faltar ni en la maleta de tus vacaciones ni en el armario de cualquier chica estilosa este verano, como lo es Anna Padilla, que le ha dado un toque de luz y sofisticación completándolo con unas sutiles joyitas doradas.

Anna Padilla con vestido de H&M @annafpadilla

Vestido en punto pointelle, de H&M (21,99€, antes 39,99€)

Y es que nosotras ya nos hemos hecho con esta vestido de las rebajas de H&M porque estamos seguras de que será cuestión de horas que se haga viral y se agote, así que... ¡Date prisa!