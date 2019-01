Los diseños de The 2nd Skin Co no han dejado indiferente ha nadie. Han presentado su colección llamada "Lucky 27"compuesta por diseños repletos de volantes, lentejuelas y encaje. Ambos diseñadores han hecho una apuesta firme por los diferentes volúmenes, protagonistas en la mayor parte de sus diseños. Grandes lazos, volantes, mezcla de tejidos, piezas repletas de lentejuelas o encaje que han inundado una colección enfocada en la noche