Así es el look coquette (y en tendencia) de Violeta Mangriñan para celebrar su 30 cumpleaños

Hoy es el 30 cumpleaños de Violeta Mangriñan y así lo ha disfrutado con sus seres más cercanos. No es para menos, la influencer ha organizado una comida con su hermana Lili Mangriñan, Dulceida y Carla Barber, entre otros muchos invitados. Todos los comensales ya nos están compartiendo los primeros recuerdos de esta reunión tan especial y ya hemos podido descubrir el entorno con una decoración inspirada en el estilo romántico. Pero, lo primero que nos ha dejado ver Violeta Mangriñan ha sido tanto su estilismo como el de su hija mayor. No ha dudado en compartir armario con Gala y unirse a la tendencia del estilo coquette. Natalia Però ha sido la encargada de confeccionar las vestimentas de madre e hija: vestidos de corte mini con vuelo y escote decorado por lazos y motivos brillantes. En la mayoría de las ocasiones, Violeta confía en la diseñadora para diseñar todos los looks de las alfombras rojas. Y también su hermana, que recientemente ha vestido de ella en la apertura del Festival de Málaga 2024. La cumpleañera lo ha combinado con accesorios que acentúan este estilo tan llevado en estos momentos: mocasines bicolor con calcetines altos transparentes y lazo en la melena.

Si hacemos un repaso de los looks de Violeta Mangriñan, todas las editoras de moda estarán de acuerdo con que es una de las influencers españolas con mejor fondo de armario. En este destacan prendas en tendencia, básicas para combinar en el día a día y accesorios de lujo que elevan todos los estilismos. Asimismo, su capacidad estilística y buen gusto hacen que adapte las directrices de los diseñadores de moda a las vestimentas versátiles (y que todos podemos replicar). Y es que, cada prenda que Violeta Mangriñan enseña en redes sociales, se agota en cuestión de horas. Como ha ocurrido con sus botas polainas favoritas de Zara o todos los vestidos de punto que ha llevado este otoño e invierno.

Violeta Mangriñan en su fiesta de cumpleaños. @dra.ireneesteve

Violeta Mangriñan sigue sorprendiéndonos con todos los looks de su armario como una it girl y amante de la moda.