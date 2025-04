Así serán las tendencias de trajes de chulapa a tener en cuenta en San Isidro 2025

Se acerca el día favorito de los madrileños. Porque quien lleva viviendo toda su vida en Madrid (o es lo que se conoce como gato), ha crecido con la fiesta regional más esperada del año. Disfrutamos de las celebraciones como la romería en la Pedrera de San Isidro, tenemos la excusa perfecta para deleitarnos con la gastronomía típica o presumimos de los trajes de chulapa que más favorece a las mujeres de todas las edades. De la misma manera que ocurre con los trajes de flamenca en la Feria de Abril, a principios de mayo organizamos nuestro atuendo más adecuado tanto al código de vestimenta como a nuestro estilo con un recorrido infinito entre las marcas especializadas en vestimentas tradicionales o, directamente, nos lo diseñamos nosotras mismas. Ahora bien, antes de comenzar la búsqueda, la pregunta de todas se basa en cuáles son las tendencias de trajes de chulapa de este año.

El traje de chulapa (o, también conocido como el vestido castizo) nace de una historia de lo más curiosa. Y es que se remonta a finales del siglo XIX en que los vecinos del barrio de Malasaña destacaban por encima del resto de los ciudadanos a causa de su actitud chulesca. Quien lo luzca destaca un vestido ajustado hasta las rodillas en el que se despliega un vuelo hasta los pies y con mangas muy abullonadas. Le acompaña un pañuelo blanco sobre la cabeza anudado al cuello junto con un mantón de Manila. Un detalle de lo más característico se basa en la utilización de los claveles en el cabello, puesto que según qué utilices tendrá un significado. Si llevas dos claveles rojos quiere decir que estás casada, mientras que si son dos blancos se traducirá en que estás soltera. En cambio, si utilizas uno rojo y otro blanco significará que estás prometida. Sabiendo la base de cómo es un traje de chulapa, podemos continuar hablando sobre las tendencias que veremos este 2025. Y lo haremos de la mano de Pepa Bueno, Directora Ejecutiva en Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Todas las tendencias que veremos en los trajes de chulapa este San Isidro 2025

Y es que la ACME vuelve a tener un papel importante en los trajes de chulapa. Ha colaborado junto con el Ayuntamiento de Madrid con el fin de compartir con todos nosotros los patrones oficiales de los trajes tradicionales de chulapo y chulapa con motivo de las próximas fiestas de San Isidro 2025. Los patrones diseñados por Encarna Herencias, estarán disponibles en diferentes tallas y podrán descargarse de forma gratuita a través de un código QR en la web oficial de las fiestas.

Sabemos que las tendencias se pueden trasladar a un sinfín de escenarios, como en los trajes regionales. Un ejemplo de lo más fácil son los vestidos de flamenca, en los que años tras años hemos ido observando la incorporación de elementos innovadores que han conseguido destacar diseños más originales o creativas. Como escotes asimétricos o combinaciones de colores más llamativas. Ahora bien, ¿se puede enfocar en los trajes de chulapa? "Los trajes regionales siempre se pueden modernizar en mayor o menos medida. La clave está en a qué público llegan. Cuando estos trajes se acercan a un público joven, es muy probable que adquieran un tinte contemporáneo. No ha sido hasta hace poco cuando se ha vuelto a 'poner de moda' y ya vemos cómo la gente joven está empezando a utilizarlo. También en el colegio se está potenciando su uso, así que en poco tiempo veremos cómo se renueva y moderniza", explica Pepa Bueno.

Influencers con trajes de chulapa. @cecidengra

Aunque estamos acostumbrados a ver trajes de chulapa de lunares o en colores lisos, uno de los estampados más saciados de estas tendencias primavera-verano 2025 también estará presente. Bueno confirma que los estampados florales se están incorporando con mucha fuerza, lo que abre un abanico grande de posibilidades para introducir elementos nuevos y diferenciadores. No cabe duda de que se trata de una apuesta de lo más sabia que destacará entre la multitud.

También, normalmente vemos una apuesta por vestidos de chulapa. No obstante, los conjuntos de blusa y falda también están siendo una de las alternativas seleccionadas para las más modernas. "A quienes se acercan por primera vez al traje de chulapa les resulta más fácil la opción de la combinación. El vestido tiene un punto más sofisticado y en él podemos introducir elementos más decorativos, como son las tiras bordadas o las cenefas, que nunca puedan faltar, así como un volante como remate del vestido o la falda", apunta la experta.

5 consejos para vestirte de chulapa este San Isidro. @mpombor

Ahora bien, si estás viendo que no llegas a tiempo para vestirte del traje regional o no encuentras el idóneo a tus necesidades, sabemos cómo deslumbrar en San Isidro 2025. Como bien indica la Directora Ejecutiva de ACME, solamente hace falta hacer uso de una gorilla o de un pañuelo en la cabeza junto con unos claveles para acercarnos al espíritu de las fiestas. En cuanto a vestimenta, utiliza prendas donde esté presente los colores más comunes, como el rojo, el blanco o el negro. No obstante, en el diseño de la vestimenta también solemos ver otros pasteles, como los rosas, los azules celestes o los más vitamina.

Y hablando de tonalidades, no nos extrañaría que los mantequilla o los chocolate suaves se sumarán a las tendencias de trajes de chulapa, puesto que se tratan de opciones que hemos trasladado en todos los ámbitos de la moda o de la belleza.