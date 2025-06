Aún no ha empezado el verano pero Paula Echevarría ya ha estrenado el vestido más bonito de marca asturiana para llevar con alpargatas de cuña

Paula Echevarría también está en modo verano, aunque oficialmente aún queden 17 días para que arranque, pero ella ya nos ha dejado la mejor inspiración para los días y las noches de verano. Cuando no dejamos de ver una marca en Instagram, solo puede significar una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ahora también ha conquistado a Paula Echevarría.

Y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más. Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también del armario (y de lamaleta de vacaciones) de Paula Echevarría. De Asturiana a Asturiana. Celia B es la firma slow fashion española que se inspira en las culturas tradicionales para crear sus colecciones que ya ha conquistado a rostros como Ana Matamoros, Laura Flores, Marta Lozano o María F. Rubies y ahora también, y como mejor embajadora a su paisana Paula Echevarría.

El look de Paula Echevarría

Hablamos de el modelo Jade Vichy Black de Celia B. El vestido en cuestión, un diseño midi de silueta estructurada, escote cuadrado y pronunciados volantes, captura el espíritu de la firma asturiana en estado puro: atrevido pero sofisticado, divertido pero en tendencia. El estampado vichy, en un sobrio blanco y negro, actúa como contrapunto clásico a una silueta teatral que celebra el volumen y el movimiento característico de la marca. Lejos de caer en el cliché, la diseñadora lo reinterpreta en clave maximalista, incorporando vivos en contraste y una arquitectura textil que realza la figura sin imponerse.

Vestido Jade Vicky negro de Celia B (312,95 euros)

Vestido cuadros vichy. Celia B

Paula demuestra una vez más por qué es una de las prescriptoras de estilo más seguidas del país. Su elección de este vestido no es casual: lo combina con unas cuñas de esparto, gafas XL y un beauty look luminoso, en un gesto que equilibra perfectamente lo escénico del diseño con una actitud relajada. Un look que bien podría cruzar la frontera entre el beach club de moda y una cena en la costa amalfitana.