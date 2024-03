Ayuso conquista las calles de Barcelona con el look con vaqueros y americana que nunca falla

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la estrella de las calles de Castelldefels (Baix Llobregat) esta mañana.Tenemos muchas pruebas y cero dudas, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid también es muy querida en este pueblo de Barcelona y no se ha dejado de hacer fotografías con sus ciudadanos. Pero como no podía ser de otra forma, nosotras nos hemos fijado en su estilismo, que aunque pensábamos que iba a lucir un jersey de su nueva firma catalana favorita, ha optado por su uniforme más básico de trabajo. O lo que es lo mismo, una de sus blazers de confianza y vaqueros. Unos jeans acampanados en el bajo que Isabel Díaz Ayuso ha combinado con una blazer gris oscura cruzada y botines. Sí el otro día nos recordaba que los vaqueros pitillo siempre son un básico del armario de las que más saben de moda y que nunca tenemos que dejar de llevarnos, hoy nos ha recordado el motivo por el cuál los pantalones vaqueros de campanason los que mejor sientan y más estilizan a las chicas más bajitas. Aunque, obviamente, también a las más altas. Por algo es uno de los favoritos también de Victoria Federica o Carmen Lomana. Porque son eternos en el armario de las chicas y mujeres que mejor visten, por eso nos acompañan todo el año.

Los años sesenta están fusionadas con las tendencias de los noventa, y por lo tanto, los jeans acampanados han llegado para quedarse por mucho tiempo. Si eres de las nuestras, es de decir, una chica bajita de 1,60 o menos, no puedes renunciar a los pantalones acampanados más virales que todas las influencers han llevado ya en sus looks de invierno 2024. Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer, si el fin de semana apostaba por un traje rosa de Zara o por su estilo más juvenil con un tank top y una falda estampada para una tarde de toros, ahora nos ha enamorado con esta blazer gris perfecta para su investidura. Porque aunque podamos pensar que el gris no es un color muy veraniego, Ayuso nos ha demostrado que es el mejor substituto del negro para dar la bienvenida a la primavera.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita Castelldefels Enric Fontcuberta Agencia EFE

Un estilismo de lo más elegante con el que Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a coronar por su elegancia, pendientes estaremos del estilismo que elige para visitar Castelldefels y convertirse en la más aclamada por sus ciudadanos.