De la Reina Letizia con vestido azul a Ayuso de negro, los looks más sobrios en el homenaje a las víctimas del 11M

Se cumplen 20 años de aquel 11 de marzo que paró Madrid y nos paralizó el corazón a todos los españoles. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han rendido homenaje este lunes, 11 de marzo, a las 193 personas que fueron asesinadas y más de 2.000 heridos en el atentado del 11M del que este año se cumplen 20 años. También, ​el Rey Felipe y la Reina Letizia han presidido, en la Galería de Colecciones Reales de Madrid, la conmemoración del “Día Europeo en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo”, un acto organizado por la Comisión Europea y el Gobierno, que coincide con el 20 aniversario de los atentados perpetrados en Madrid en 2004, en los que murieron 192 personas y 1.893 resultaron heridas. Cada año, el “Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo” marca un momento de profunda reflexión y solidaridad global para conmemorar a aquellos que han sido víctimas del terrorismo en todo el mundo. Y los estilismos de la Reina Letizia e Isabel Díaz Ayuso se han ceñido a la perfección a este recuerdo tan doloroso en la memoria de España.

De azul noche y de negro, para unos estilismos de este lunes que se acercan más al código de vestimenta del luto. La Reina Letizia ha optado por un vestido azul noche de lo más sobrio y elegante para un acto como el de este lunes en Madrid. Una cita en la que doña Letizia, manteniendo el respeto a las víctimas, escoge looks sobrios, pero de lo más elegantes. Se trata de una ocasión en la que la monarca aprovecha para sacar de su armario e incluso estrenar prendas súper especiales. Y este año no podía ser menos. Ya en el concierto 'in memoriam' del jueves pasado lució un estilismo en negro y ahora ha optado por este vestido azul oscuro.

La Reina Letizia con vestido azul. Gtres

Mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por el luto riguroso con un estilismo 'total black' con abrigo de paño negro, jersey y pantalones a tono, y también los botines.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto R. Roldán Fotógrafos

Una jornada de lo más triste y sobria en Madrid, donde los estilismos también marcan la solemnidad de este acto en memoria, 20 años después de la tragedia.