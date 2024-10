Las bailarinas de terciopelo que están siendo la compra favorita de todas las mujeres pijas

Las bailarinas de terciopelo están funcionando como un paso de las sandalias a las botas o los mocasines. La bajada de las temperaturas está consiguiendo que hagamos la totalidad del cambio de armario para abrazarnos tanto a las prendas de vestir calentitas como al calzado más abrigado para soportarlas. Bien es cierto que las tendencias indican que tanto las botas de caña alta como los botines UGG o los mocasines con plataforma seguirán estando en nuestro zapatero, así como tampoco nos vamos a despedir de las bailarinas (pero, en una nueva versión). Llevamos todos estos meses presumiendo de las bailarinas mesh o de los modelos clásicos en colores neutros o rojos porque son cómodos, versátiles y combinables con un sinfín de estilismos. Y si pensábamos que nos íbamos a deshacer de ellas tan fácilmente, estábamos equivocados. La versión calentita a través del terciopelo ha llegado a nuestras compras de octubre para seguir otorgándonos tendencia a los looksde otoño. Esta noticia no nos viene de manera inesperada, puesto que se trata de un modelo que empezamos a ver el año pasado, pero no llegó a causar una revolución tan sonora como la de ahora. Parecen un modelo de lo más sencillo, pero lo cierto es que las estamos viendo combinadas con un sinfín de posibilidades: desde con vestidos largos hasta con trajes sastres para los looks de oficina. Asimismo, puedes llevar tanto las bailarinas de terciopelo con calcetines como sin ellos, pero la primera opción está siendo una de las más recurrentes.

Una de las características que más llama la atención de las bailarinas de terciopelo son los colores que protagonizan. Podemos verlas tanto en colores neutros como más llamativos, pero las que más se están poniendo de moda son aquellas que combinan colores opuestos y en contraste (como naranjas y rojos o verdes y amarillos). Las primeras que conocimos fueron las bailarinas más virales de Hipercor, donde disponen de un sinfín de colores (tanto llamativos como más neutros) o modelos renovados que encantarán a las mujeres más pijas. No obstante, no es la única marca low cost que se ha puesto manos a la obra con las bailarinas de terciopelo. Entre las últimas novedades en bailarinas que hemos encontrado en el mercado, Pull&Bear ha sido una de las marcas españolas que ha lanzado las bailarinas de terciopelo más deseadas tanto por las mujeres de 20 como de 50 años. Sobre todo, están destacando un modelo de bailarina al estilo Mary Jane en tejido efecto terciopelo, con punta redondeada y cierre con hebilla lateral por menos de 26 euros. Actualmente, está disponible en todas las tallas en tres distintos modelos: verde botella con vivo en rosa empolvado, burdeos con vivo en verde o azul eléctrico con vivo en amarillo.

Bailarinas de terciopelo, de Pull&Bear (26 euros)

Bailarinas de terciopelo. Pull&Bear

Las bailarinas de terciopelo están siendo la clara fiebre en las tendencias de otoño-invierno 2024/2025 y actualmente tenemos a nuestra disposición un sinfín de modelos que están enamorando a las mujeres pijas.