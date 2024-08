En otoño vamos a querer seguir llevando la falda pareo como hace Sassa de Osma en Suiza con bailarinas de terciopelo

Sassa de Osma sigue disfrutando de sus vacaciones en Suiza, y hoy nos ha dejado el truco para seguir llevando nuestras faldas pareo de verano, en otoño. Porque si el lino es el tejido estrella de cada verano, esta falda midi cruzada con lazada y bordadas que ha estrenado la aristócrata, es la más buscada por sus seguidoras y por nosotras también para los próximos meses. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage.

Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Lo demostró en la boda del año, y ahora también con un estilismo de calle de lo más veraniego. Porque solo ella puede ser así de estilosa y glamurosa a 40 grados en Madrid, también en Suiza que nos inspira para looks de principio de otoño con falda pareo, chaqueta de lana y sus inseparables bailarinas de terciopelo.

Sassa de Osma y su look en Suiza. @sassadeo

Se trata de un diseño largo y de talle alto, de la colección Primavera/verano 2022 de P.A.R.O.S.H., que se anuda tipo pareo y está fruncido a la cintura con una gran lazada. De finas rayas verticales en color blanco y rojo que estilizan visualmente su esbelta silueta, y el detalle más delicado son pequeños bordados florales que crean un estampado ideal, situados en la zona central de la pieza.