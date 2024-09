Si Rocío Osorno dice que estas son las bailarinas más cómodas (y elegantes) de Zara, nosotras nos vamos directas a comprarlas

Después de convertirse en una de las mejores vestidas del Suavefest, Rocío Osorno nos ha dejado un look casual y cómodo de esos que ella sabe elevar. Rocío Osorno tiene claro que el calzado más cómodo que aman las chicas que más saben de moda, y las más pijas de Madrid, son las zapatillas New Balance que compiten en las calles de las ciudades españolas con las zapatillas Hoff, las Nike o las Adidas. Y aún en Madrid, se ha olvidado de las zapatillas por estas bailarinas de nueva colección de Zara que dice que no pueden ser "más monas y cómodas". Y además, son de efecto ante que no puede ser más tendencia este otoño 2024.

Son el calzado de este otoño 2024, y no hay duda. Las bailarinas pisan más fuerte que nunca. Por lo que, podemos decir que son un calzado que puede servir a todo tipo de mujeres de todas las edades y con gustos distintos. Pero, esta vez, debemos poner el foco en las editoras de moda francesas, que vienen con una novedad que va a encantar a las que adoran el lujo, pero a un precio muy asequible. Estamos seguras de que te sonarán las bailarinas con una camelia en la punta de esta, un diseño propio de la firma Chanel. Pues bien, tenemos el honor de comunicarte que ahora podrás conseguir una versión muy similar a esta por mucho menos dinero, ya que no tienes por qué gastarte 600 euros pudiéndolas conseguir a 35 euros como estas de nueva colección que ya ha estrenado Rocío Osorno por las calles de Madrid.

Las bailarinas de Rocío Osorno. @rociosorno

Bailarina adorno metálico de Zara (35,95 euros)

Bailarinas de ante. Zara

Se trata de este zapato plano tipo bailarina con detalle de pieza metálica en la parte delantera y fruncido en el escote, y acabado en punta redonda que Rocío Osorno también ha estrenado por las calles de Madrid.