El bikini marrón más mini de María Pombo para celebrar su 30 cumpleaños en Punta Cana

María Pombo y su pandilla de amigos ya están en Punta Cana para celebrar su 30 cumpleaños, eso sí, al final no son 30 amigos, si no 23. ¿El motivo? La propia María ha explicado en su cuenta de Instagram que no todos han podido viajar. Sí, hay gente en el mundo influencer que rechaza una invitación gratis a República Dominicana. Y no es broma. Lo que tampoco es broma, es que de momento poco hemos podido ver de este viaje de celebración, ya que siguen grabando su documental para Amazon Prime, y como ha pasado en los últimas años, los acontecimientos más importantes del clan Pombo los veremos a través de esta plataforma.

Al más puro estilo Georgina Rodríguez, así va a celebrar María Pombo su cumpleaños, sin su familia, pero con 30 amigos "cercanos" en Punta Cana. Y nosotras solo nos hemos podido fijar en su sudadera de viaje que deja claro que estos días está "fuera de la oficina". Acompañada por sus mejores amigos, puso rumbo ayer e mediodía a Punta Cana, donde les espera un repleto calendario de actividades que tendrán como colofón una gran fiesta el jueves 17, día de su cumpleaños. Junto a su marido, Pablo Castellano, Bea Gimeno, Laura Matamoros y María Fernández Rubíes, pero sin sus hermanas, ni sus íntimos amigos Tomás Páramo y María García de Jaime no pueden asistir porque tienen compromisos profesionales en Madrid. Y nosotras nos hemos fijado en este bikini muy mini de María Pombo en un tono marrón de lo más otoñal.

María Pombo en Punta Cana. @mariapombo

Aunque apostamos, que todo esto será grabado para su documental "Las Pombo" de Amazon, como la pasada temporada hizo con el crucero familiar. Un estilismo de lo más cómodo para viajar con el que María Pombo se ha ido a Punta Cana junto a sus amigos para celebrar su 30 cumpleaños. Aunque se han ido cinco días de viaje, su cumpleaños es mañana jueves, cuando entendemos que será la gran fiesta.