Black Friday 2025: Soy editora de belleza y estos son los productos en los que merece la pena invertir este año

El Black Friday 2025 está a la vuelta de la esquina. Quedan exactamente 11 días para que llegue una de las fechas más esperados en el calendario de los amantes de los descuentos, o sea, la de todo el mundo, porque seamos sinceras ¿a quién no le gusta conseguir ese producto que lleva tanto tiempo en su lista de deseos por una fracción del precio?

Estos días hemos estado compartiendo contigo nuestros fichajes en clave fashion para que aproveches este Black Friday como una experta y ahora ha llegado el momento de que tomes nota de esos productos y gadgets beauty en los que de verdad merece la pena invertir, palabra de editora de belleza.

Los chollos beauty que no te puedes perder este Black Friday 2025

Desde utensilios para tener una melena de anuncio, pasando por cosmética coreana o ese aparato de belleza que te dejará con una piel radiante antes de las fiestas. Estos son nuestros fichajes de belleza para que tengas en cuenta este 28 de noviembre de 2025 (o antes, ya que hay marcas que ya han empezado con sus descuentos).

FAQ™ 202 máscara led facial, de Foreo (587 euros) — la inversión definitiva para una piel de celebrity

FAQ™ 202 máscara led facial. Foreo

Si hay un gadget beauty que realmente marca la diferencia en casa, es esta máscara LED. La FAQ™ 202 combina luz roja antiedad, luz infrarroja y pulsaciones T-Sonic para estimular colágeno, mejorar firmeza y dar ese glow que todas buscamos antes de las fiestas. Es una compra seria, sí, pero también una de esas que amortizas desde la primera semana: piel más tersa, más luminosa y con mejor textura.

Airwrap i.d.™, de Dyson (399 euros) — el aparato que te permite tener melena de pelu cada día

Airwrap i.d.™. Dyson

Cada Black Friday hay un ganador absoluto, y este año vuelve a ser Dyson. El Airwrap i.d.™ llega renovado, con sensores inteligentes, conectividad Bluetooth y accesorios que moldean, alisan o dan volumen sin elevar la temperatura. Si quieres invertir en un aparato capilar que realmente cambia tu rutina (y tu pelo), este es EL momento.

Baccarat rouge 540 extrait, de Maison Francis Kurkdjian (365 euros) — La joya olfativa que ya es objeto de culto

Baccarat rouge 540 extrait. Maison Francis Kurkdjian

No hay amante de los perfumes que no suspire por Baccarat Rouge 540 Extrait. Su estela es inconfundible: ámbar, madera, azafrán y ese toque adictivo que convierte cada giro de cabeza en un "¿qué perfume llevas?". Si alguna vez has querido darte el capricho de tu vida en forma de fragancia, este es el Black Friday para hacerlo.

Light wand duo, de Charlotte Tilbury (40 euros) — El dúo de maquillaje viral que agota existencias cada año

Light wand duo. Charlotte Tilbury

Si te encanta el efecto “piel radiante” pero natural, este dúo es imprescindible. El Glowgasm Blush aporta ese rubor luminoso perfecto para invierno, mientras que el Hollywood Beauty Light Wand es el iluminador favorito de medio TikTok por su capacidad de dejar la piel como si tuvieras un foco profesional de belleza encima. Perfecto para selfies, cenas navideñas y todo lo que venga.

Honey infused hair oil, de Gisou (40 euros) — El aceite que transforma el pelo desde el primer uso

Honey infused hair oil. Gisou

Si tu pelo está apagado, encrespado o sin vida, este aceite de miel es un antes y un después. Gisou ha convertido este producto en un fenómeno global gracias a su fórmula nutritiva, ligera y ultra-reparadora. Puedes usarlo como tratamiento, como acabado o para revivir ondas entre lavados.

The retinal midnight repair, de Usu Cosmetics (31,90 euros) - Tu piel en modo reset cada noche

The retinal midnight repair. Usu Cosmetics

Si buscas un producto antiedad con identidad coreana, potente, tolerable y con resultados visibles, este es para ti. The Retinal Midnight Repair contiene retinal al 0.1% —más estable y eficaz que el retinol tradicional— junto a péptidos y cuatro tipos de ácido hialurónico para trabajar arrugas, textura, manchas y firmeza.

Este Black Friday 2025 no va solo de comprar por comprar. Va de elegir productos que te acompañen meses (o años), que mejoren tu piel, tu pelo y tu rutina, y que realmente merezcan el descuento. Y estos seis son, sin duda, los que recomendaría a cualquier amiga, compañera de redacción o lectora beauty que quiera acertar de lleno. Si hay un momento perfecto para elevar tu tocador… es ahora.