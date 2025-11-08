Black Friday: 9 botas que ya hemos fichado para comprar con descuento

Cada año por estas fechas, hay un ritual que todas las amantes de la moda esperamos con emoción: el arranque del Black Friday 2025. Y si hay una inversión inteligente que hacer en esta época del año, esa es, sin duda, un buen par de botas. Desde los diseños de caña alta hasta los estilos cowboy u over the knee, este calzado se convierte en el auténtico protagonista de nuestros looks de invierno y la pieza clave para elevar cualquier conjunto.

Así que aquí estamos nosotras recopilando la mejor selección en calzado para que renueves tu zapatero sin que te arda la tarjeta en el intento: tacones esculturales, piel pulida, tonos burdeos y siluetas que reinterpretan lo clásico con un toque contemporáneo. Tanto si eres de las que prefiere el confort de unas botas planas para el día a día como si no renuncias al poder de un tacón fino, hay un par esperándote (y a mejor precio). Aquí tienes las botas que ya hemos puesto en nuestra "wishlist" antes de que empiecen el momento más esperado del año antes de las compras navideñas.

Las botas más deseadas del Black Friday 2025

De piel, de serraje, con tacón o estilo over the knee: estas son las nueve que merecen un hueco en tu zapatero antes de que se agoten. Precios sin aplicar su descuento correspondiente.

Optimist, de Hune (139 euros)

Optimist. Hune

Inspiradas en las clásicas mosqueteras, estas botas de cuero marrón combinan diseño y funcionalidad. Su caña alta y su acabado estructurado estilizan la pierna y aportan ese aire elegante y moderno que conquista cada invierno.

Siberia Woman, de Muris (99 euros)

Siberia Woman. Muris

Comodidad y calidez en un solo diseño. Estas botas barefoot de caña alta están forradas de pelo suave y ofrecen libertad de movimiento sin renunciar al estilo. Ideales para días fríos y planes improvisados.

Bota zurich, de Hispanitas (199,90 euros)

Bota zurich. Hispanitas

La más trendy de esta selección. Con su tacón de 7 cm, suela track y detalle de mosquetón, combina el estilo ecuestre con la comodidad. Perfecta para elevar un look de punto o unos vaqueros rectos.

Bota alta serraje, de Zara (89,95 euros)

Bota alta serraje. Zara

Clásica, versátil y con guiño western. De serraje marrón arena, estas botas de tacón ancho son el comodín de cualquier armario. Funcionan igual de bien con vestidos midi que con pantalones anchos.

Bota tacón piel, de Zara (119 euros)

Bota tacón piel. Zara

La más elegante de la lista. En tono burdeos y con tacón fino, su silueta estiliza la pierna y añade el toque sofisticado que todo look de invierno necesita.

Bota piel tacón, de Mango (89,99 euros)

Bota piel tacón. Mango

Minimalismo en estado puro. Confeccionada en piel bovina y rematada con un tacón cuadrado, es la elección perfecta para quienes buscan una bota clásica con un punto moderno.

Bota piel bucanera, de Mango (119,99 euros)

Bota piel bucanera. Mango

El modelo más sensual y atemporal. De piel en color cognac, con punta cuadrada y tacón bloque, evoca las botas bucaneras de los años 70 que vuelven esta temporada con más fuerza que nunca.

Bota elástica raso, de Massimo Dutti (169 euros)

Bota elástica raso. Massimo Dutti

Un diseño sofisticado y second skin que redefine el concepto de elegancia. Su tejido de raso elástico se ajusta a la pierna como un guante, ideal para combinar con vestidos fluidos o faldas midi.

Bota piel horma cuadrada, de Massimo Dutti (189 euros)

Bota piel horma cuadrada. Massimo Dutti

La apuesta más con vibes de lujo silencioso de la temporada. En piel marrón arrugada con plantilla técnica "Airfit", combina confort y estilo en un diseño de líneas puras que no pasará de moda.

Este Black Friday 2025 es la oportunidad ideal para invertir en unas botas que lo tengan todo: estilo, calidad y comodidad. Desde los diseños más clásicos hasta los más contemporáneos, hay un par esperando elevar tu look de invierno (y hacerlo al mejor precio).