La blazer de Mary de Dinamarca en los Juegos Olímpicos de París es la que llevarán las mujeres 50+ a la oficina en otoño

Los Juegos Olímpicos de París están dando mucho de qué hablar. Por supuesto, es debido al otorgamiento de las medallas o al entusiasmo de cada país por el esfuerzo de cada uno de los equipos o deportistas. No obstante, no cabe duda de que en dicho evento internacional también está habiendo un hueco para la moda. Si en la inauguración fuimos testigos de los estilismos más glamurosos, durante las distintas competiciones estamos observando looks casuales, así como desenfadados, de las royals europeas con mejor estilo. La Reina Letizia ha sacado su faceta más sport para dejarnos un sinfín de tendencias que tendremos en cuenta para otoño. Empezando por los pantalones pitillo en blanco que comparte con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, o los vaqueros relajados que ha llevado para apoyar tanto al baloncesto 3x3 femenino como al equipo de waterpolo masculino. Ha ocasionado tal revolución que hasta se han agotado sus zapatillas deportivas de Joma que llevan todos los atletas. También, entre los mejores looks que nos están dejando los Juegos Olímpicos de París, encontramos a Mary de Dinamarca, que no ha dudado en desplazarse hasta la capital francesa para apoyar a los deportistas daneses. Este sábado le hemos visto con uno de sus estilismos más confiados, mandándonos una indirecta sobre el color que más se llevará en otoño.

La reina de Dinamarca ha optado por un vestido largo en blanco confeccionado con un tejido ligero y fresquito, perfecto para la época de verano. Ahora bien, lo ha combinado con una blazer de entretiempo en color burdeos de mangas francesas que promete ser la próxima compra de las mujeres 50+ para ir a la oficina en otoño. Cualquiera que siga la trayectoria de Mary de Dinamarcasabrá que esta tonalidad es una de sus favoritas, así como le sienta bien al rostro aportando luminosidad. Y, una vez más, nos ha dejado ver una de las tendencias que llevaremos en la temporada de otoño-invierno 2024/2025, así como ha servido de inspiración para saber cómo vestir en el trabajo a la vuelta de las vacaciones. Asimismo, no se ha olvidado de ultimar el look con varios complementos imprescindibles para evitar que el sol no le moleste, como son las clásicas gafas de sol de Ray-Ban o el sombrero que nos recuerda al favorito de la Infanta Elena. También, Mary de Dinamarca ha estado acompañada de las joyas minimalistas más confiadas, como un sinfín de collares, brazaletes y pendientes de aro.

Mary de Dinamarca en los Juegos Olímpicos de París. Gtres

Mary de Dinamarca vuelve a ser toda una royal inspiracional con este look que las mujeres de 50 años utilizarán para volver a la oficina en otoño.