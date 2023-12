El conmovedor gesto de David Bisbal con Brianeitor, el youtuber con atrofia muscular nominado al Goya

La historia de Brian Albacete Oliver, conocido como Brianeitor, comenzó a escribirse a los seis meses de edad, cuando fue diagnosticado con atrofia muscular degenerativa con espina bífida. A pesar de las limitaciones que supone una dependencia del 87%, Brianeitor ha demostrado una fortaleza notable desde su infancia, impulsándolo a alcanzar cada una de las metas que se ha propuesto.

A pesar de la progresiva parálisis de su cuerpo y la capacidad de mover solo dos dedos de una mano, Brianeitor se fijó el desafío de convertirse en un experto en videojuegos. Comenzó su travesía grabándose en su habitación para luego compartirlo en su canal de YouTube, que ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo de los años. Fue Ibai Llanos quien lo descubrió y expuso su increíble historia de vida a través de su canal de Twitch, catapultándolo a la fama.

En la actualidad, sus transmisiones en vivo son seguidas por una audiencia de más de 200.000 espectadores, y ha participado en reconocidas series de streamers, incluida 'Squid Games 2', además de unirse al equipo de eSports 'Team Heretics'. El año 2023 culmina con su nominación como Mejor Actor Revelación en los premios Goya, mérito logrado por su destacado papel en 'CampeoneX', la exitosa secuela dirigida por Javier Fesser.

En una entrevista con Andalucía Directo, Brianeitor mencionó a David Bisbal como la persona a la que le encantaría conocer. El youtuber, expresó: "Sinceramente, va a sonar como que está preparado, pero no. Es David Bisbal. Aún no le he conocido, es de mi tierra, de Almería, y sería increíble conocerle. A ver si gano el Goya y me ve por ahí".

Este mensaje llegó a oídos de Bisbal, quien respondió a través de su perfil personal de X, anteriormente Twitter, diciendo: "Yo también tengo muchas ganas de conocerlo. Ojalá que ese encuentro se dé lo antes posible. Desde aquí, quiero felicitarlo y desearle muchísima suerte para los premios Goya".

Este tierno gesto de Bisbal ha dejado claro que el encuentro entre ambos se realizará más pronto que tarde, prometiendo una conexión más allá de las cámaras.