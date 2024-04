Carmen Borrego aterriza en España con el look más juvenil (y primaveral) con vaqueros pitillo con rotos

Carmen Borrego acaba de aterrizar en España tras su paso por 'Supervivientes' con el look denim más juvenil para mujeres de 50 años con vaqueros rotos. Eso sí, con grandes cascos para no enterarse de las preguntas de los periodistas que allí la estaban esperando tras el polémico divorcio de su hijo. Y es que Carmen Borrego recibió la peor de las noticias antes de abandonar Honduras. Hace unos días, se desvelaba la inesperada separación de José María Almoguera, hijo de la colaboradora, y Paola Olmedo, su mujer y madre de su hijo, tan solo 9 meses después de dar la bienvenida al mundo al pequeño Marc. La noticiaha generado un gran revuelo mediático, acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país, y por eso los periodistas estaban esperando a su llegada al aeropuerto de Barajas. Pero ahora Carmen ya está de vuelta del concurso tras su abandono, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su estilismo en clave denim con jeans con rotos, cazadora vaquera y unas zapatillas de lo más cómoda.

Un estilismo de lo más primaveral de Carmen Borrego a su vuelta de Honduras con los vaqueros pitillo con rotos eternos que cada temporada regresan a nuestro armario. Porque además dan ese rollazo que siempre te solucionan cualquier look y hacen que le de ese toque más actual y desenfadado a cualquier look. Y cuando Carmen se pone estos jeans rotos en marzo solo puede significar que los vamos a querer todo la primavera y para verano también. Pero no solo eso, además, la periodista nos ha dejado claro que estos vaqueros, aunque normalmente los asociamos a looks mucho más casuals, también puede ser elegantes con una camisa como los ha combinado ella. Porque si Amelia Bono y Vicky Martín Berrocal ya han sacado de su armario los vaqueros rotos, la hija de María Teresa Campos también en uno de sus estilismos más modernos. Ha llegado el momento de recuperar los jeans rotos que han permanecido por un largo tiempo –sin ser porteados– en nuestros vestidores. Estos pantalones de mezclilla que irrumpieron en el escenario estilístico en la década de los 90 fueron usados, por aquel entonces, como un acto de rebeldía. Los hemos visto en la pasarela de Nueva York con mucha fuerza y ahora se los vemos a Carmen Borrego, o lo que es lo mismo, todas las mujeres de 50 años se lo pueden copiar.

Carmen Borrego aterriza en Madrid. Gtres

Unos vaqueros pitillo con rotos que Carmen Borrego ha combinado con una cazadora vaquera, camiseta blanca con escote en pico para presumir del bronceado que ha cogido en estas semanas, y una cazadora verde de estilo chubasquero. ¿Los complementos? Gafas de sol, muy de famosos en aeropuertos cuando van sin maquillar, un bolso de viaje con su inicial y los cascos grandes que les coloca la organización del programa para que no escuchen a los periodistas a su llegada.