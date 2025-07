Carmen Lomana celebra San Fermín con sus sandalias rojas favoritas de marca española (y con tacón sensato)

De Marbella a Pamplona, Carmen Lomana no se pierde una fiesta para derrochar estilo como solo ella sabe. Carmen ha demostrado una vez más que el estilo no está reñido con la comodidad. En su última aparición en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en pleno corazón de Madrid, la socialité ha rendido homenaje a las fiestas pamplonesas con un look impoluto y un accesorio estrella: sus sandalias Easy Mule Red 5.5 de la firma española Isabel Abdo.

Isabel Abdo es una de las marcas españolas favoritas de Carmen Lomana, y no es para menos. Sus diseños combinan artesanía, tendencia y funcionalidad. Las sandalias mule rojas que ha elegido en esta ocasión se adaptan perfectamente a sus looks más veraniegos y femeninos, aportando ese toque de color que siempre favorece. En la misma cita también la acompañaba Isabel Abdo, fundadora de la firma, que optó por un conjunto de pantalón y blusa blancos, al que sumó el mismo modelo de sandalias para un look coordinado de lo más inspirador.

Blanco y rojo, el binomio perfecto para San Fermín

Fiel al dress code de la festividad, Carmen Lomana ha apostado por un vestido camisero blanco con falda de vuelo y cinturón rojo, un conjunto que equilibra sofisticación y sencillez. La elección del blanco transmite frescura, elegancia y tradición, mientras que el cinturón rojo aporta ese guiño imprescindible al pañuelo sanferminero.

Carmen Lomana. @isabelabdoshoes

Pero si hay un elemento que ha elevado su estilismo, ese han sido sus sandalias. Un calzado que Carmen no se quita en verano por su estilo y comodidad, y que ya tiene en varios colores.

Mule rojo. Isabel Abdo

El modelo Easy Mule Red 5.5 (240 euros), confeccionado en piel mestiza, cuenta con un tacón medio de 5,5 cm y planta extra confort, lo que lo convierte en la opción ideal para estar impecable sin renunciar al bienestar.