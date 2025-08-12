Carmen Lomana eleva el look más lady del verano con sus sandalias doradas favoritas (y españolas)

Carmen Lomana es, sin duda, una de las mujeres más elegantes de España. Su estilo impecable y su capacidad para reinterpretar las tendencias con un toque personal la convierten en un referente de moda temporada tras temporada. Y este verano no iba a ser diferente. La socialité ha vuelto a dar una lección de sofisticación apostando por un look que reúne todas las claves de la elegancia estival, con un accesorio que merece mención especial: sus sandalias doradas de tacón sensato firmadas por Isabel Abdo, una marca española que también ha conquistado el armario de la Reina Letizia.

El poder de unas sandalias doradas

El modelo elegido por Carmen Lomana responde al nombre de Easy Mule Gold 5.5, una auténtica joya para los pies. Su diseño combina la luminosidad del dorado con la comodidad de un tacón stiletto sensato de 5,5 centímetros, ideal para estilizar la figura sin renunciar al confort. Con punta redondeada, puntera abierta y corte destalonado, esta sandalia está confeccionada en tafiletes de mestizo con forro de cabra, suela de cuero lacado y planta interior acolchada, lo que garantiza una pisada suave y ligera incluso en las jornadas más largas.

Realizadas artesanalmente en España, estas sandalias no solo cumplen con las exigencias estéticas de Carmen Lomana, sino que también responden a su gusto por la moda con sello nacional y de alta calidad. Con un precio de 240 euros, se han convertido en una pieza de fondo de armario que ella rescata verano tras verano.

Un look lady con sello propio

En esta ocasión, Carmen Lomana ha combinado sus inseparables Easy Mule Gold con un vestido satinado en tono marfil, de tirantes finos y caída fluida, que refuerza su estilo femenino y sofisticado. El corte minimalista del vestido deja todo el protagonismo a los complementos, entre ellos un bolso de rafia de asa corta y joyas doradas que dialogan a la perfección con el brillo de las sandalias.

Easy mule gold. Isabel Abdo

Este conjunto es una oda a la elegancia atemporal: tonos neutros, tejidos de calidad y accesorios estratégicos que elevan el resultado final. Una fórmula que demuestra que, cuando se domina el arte de vestir, no hacen falta artificios para brillar.

Isabel Abdo: de la Reina Letizia a Carmen Lomana

Detrás de estas sandalias se encuentra Isabel Abdo, una diseñadora que ha conseguido materializar su sueño a través de una firma de calzado que ya ha conquistado a algunas de las mujeres más influyentes y elegantes del país. No solo la Reina Letizia ha lucido sus creaciones, también lo ha hecho Carmen Lomana, demostrando que la marca tiene la versatilidad suficiente para adaptarse a distintos estilos sin perder identidad.

En un panorama en el que la moda rápida acapara escaparates, propuestas como las de Isabel Abdo reivindican el valor de lo hecho en España, de los materiales nobles y del diseño que trasciende las temporadas.

Un must para el verano

Las sandalias doradas se han convertido en el comodín perfecto para los looks estivales: combinan con vestidos de día, outfits de noche y estilismos de invitada, aportando un toque de luz instantáneo. En el caso de Carmen Lomana, además, son el nexo perfecto entre la tradición de la artesanía española y la modernidad de una mujer que sabe lo que quiere transmitir con su imagen.

Con esta elección, la socialité no solo reafirma su estatus como icono de estilo, sino que también pone en el punto de mira un calzado que promete ser protagonista absoluto de la temporada.