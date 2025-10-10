El look de Tamara Falcó que combina elegancia (y sencillez) y se convertirá en tu uniforme de otoño

Tamara Falcó volvió a captar todas las miradas en su última aparición televisiva, dejando claro que la elegancia no necesita adornos. Con un look sobrio y perfectamente equilibrado, la marquesa de Griñón apostó por una combinación que resume su filosofía de estilo: prendas estructuradas, colores neutros y un toque de lujo en los accesorios.

Un conjunto minimalista con efecto buena figura

La hija de Isabel Preysler escogió un top sin mangas en color gris antracita, de cuello cerrado y tejido con caída firme, que aportaba un aire sofisticado y moderno. Lo combinó con unos pantalones negros de talle alto y pernera recta, una de esas prendas que nunca fallan porque alargan la silueta y estilizan de forma natural.

La combinación de ambos tonos, gris y negro, crea un efecto visual que afina la figura y transmite elegancia inmediata. Es una fórmula que Tamara conoce bien y que repite en muchas de sus apariciones: apostar por básicos de calidad y cortes impecables que resisten el paso del tiempo.

El accesorio que transforma todo el look

El detalle más llamativo del conjunto fue el collar dorado rígido de inspiración escultórica, una pieza que aportaba brillo, volumen y sofisticación sin romper la armonía del conjunto. Este tipo de joyas, en formato maxi y con acabado pulido, se han convertido en uno de los complementos estrella del otoño, y Tamara lo lució con la naturalidad que la caracteriza.

El look de Tamara Falcó. @elhormiguero

El contraste entre el metal dorado y los tejidos mates realzaba su tono de piel y aportaba luz al rostro, un truco infalible para cualquier look de noche o de plató. Con esta elección, Tamara volvió a demostrar que una buena joya puede elevar un básico hasta convertirlo en un look de impacto.

Maquillaje natural y melena con movimiento

La marquesa completó el estilismo con un maquillaje natural en tonos melocotón y su característica melena midi con ondas suaves, un peinado que equilibra elegancia y frescura. El resultado fue un look pulido, cómodo y perfectamente adaptable tanto para un plató de televisión como para una cena o evento de tarde.

Una lección de estilo con sello Tamara Falcó

Tamara Falcó ha hecho del minimalismo su mejor carta de presentación. Con este conjunto demuestra que la moda elegante no está reñida con la sencillez, y que los tonos neutros, los cortes limpios y los accesorios potentes pueden ser la fórmula perfecta para vestir bien en cualquier ocasión.

Su look en El Hormiguero es una guía práctica de cómo vestir con estilo sin complicaciones: prendas atemporales, joyas estratégicas y actitud segura. Una propuesta fácil de replicar y con sello propio que, sin duda, se convertirá en el nuevo uniforme de otoño para las amantes del estilo depurado.