Chanel baja al metro de Nueva York para firmar el Métiers d’Art más inesperado y poderoso de Matthieu Blazy

Nueva York volvió a convertirse anoche en el epicentro mundial de la moda. Chanel eligió un escenario tan icónico como subterráneo para presentar su colección Métiers d’Art 2026: un andén de la Bowery subway station, una localización habitualmente cerrada al público que se transformó en un set cinematográfico lleno de ruido metálico, luces fluorescentes y energía neoyorquina en estado puro. Bajo esa atmósfera vibrante, Matthieu Blazy firmó su primer Métiers d’Art como director creativo de la maison, y lo hizo con un mensaje claro: la Alta Costura también puede bajar —literalmente— a la calle.

La pista ya estaba en la invitación: un periódico impreso y un colgante con forma de vagón de metro, un guiño directo a lo que los invitados verían al llegar. Una vez dentro, el contraste era magnético. El brillo áspero de los focos se convirtió en un telón de fondo perfecto para subrayar la dualidad que Blazy quiso transmitir: lujo sin miedo a mancharse, savoir-faire artesanal con alma urbana y una colección que dialoga con la ciudad que nunca duerme.

La colección: entre opulencia y vida real

Los primeros looks marcaron el tono con claridad. Una modelo emergiendo del vagón con un minivestido de flecos metalizados y bordados artesanales abrió el desfile con una declaración de intenciones. A este le siguió un estilismo dominado por una falda corta de plumas negras y una chaqueta estructurada decorada con broches y una camelia XXL, puro Chanel reinterpretado con un impulso casi punk.

La noche avanzó con algunos de los looks más celebrados en redes: un vestido columna coronado por un despliegue de plumas verde agua, que caían hasta el suelo como si flotaran, o los vestidos de lentejuelas degradadas en coral y aguamarina, piezas fluidas que parecían encenderse con la iluminación del metro como un foco improvisado.

El día también se viste de Chanel

Blazy completó la propuesta con un bloque de looks diurnos en los que jugó con el casual chic más neoyorquino. Un suéter de punto grueso en tono arena combinado con vaqueros amplios y mocasines blancos demostró que el lujo también sabe relajarse. A su lado, un traje masculino negro de líneas depuradas, rematado con collares de perlas extragrandes, aportó esa elegancia genderless que está dominando la moda contemporánea.

CHANEL 2025/26 M'tiers d'art Fashion Show CJ Rivera/Invision/AP Agencia AP

Animal print, tweed y artesanía elevada

El Métiers d’Art exploró también el animal print con una intensidad casi obsesiva: conjuntos completos en leopardo, desde jerséis de cuello alto con falda tubo hasta abrigos largos en pelo corto que parecían diseñados para una jungla de asfalto. En el extremo opuesto, hubo momentos de delicadeza absoluta, como un vestido y un abrigo de tweed blanco con flores bordadas, combinados con sandalias de plumas que reivindicaron el savoir-faire más icónico de la maison.

CHANEL 2025/26 M'tiers d'art Fashion Show CJ Rivera/Invision/AP Agencia AP

Un cierre que resume toda la visión Blazy

El final llegó con un look tan poderoso como simbólico: un body negro de cuello alto acompañado por una falda voluminosa de piel y plumas en verde esmeralda degradado. Una imagen audaz, sofisticada y plenamente conectada con el espíritu de esta colección: artesanía elevada, actitud urbana y una mirada renovada hacia Estados Unidos, un mercado que las grandes casas están volviendo a cortejar.

Un guiño nupcial que está dando la vuelta al mundo

Matthieu Blazy sorprendió con un look que muchos ya señalan como su particular lectura de la “novia Chanel”: un vestido blanco de líneas puras, falda ligera y un brillo casi etéreo que recordó más a una ceremonia íntima en el City Hall de Nueva York que a las grandes bodas teatrales que solía firmar Karl Lagerfeld. Una propuesta minimalista, casi silenciosa, que está arrasando por su estética urbana y moderna, y que confirma que la nueva era de Chanel abraza una novia más real, contemporánea y sin artificios. Un cierre inesperado y simbólico que ya ocupa su propio espacio en la conversación global sobre este histórico Métiers d’Art

Con este Métiers d’Art bajo tierra, Chanel abre un nuevo capítulo bajo la visión de Matthieu Blazy. Un capítulo donde la Alta Costura se mezcla con la vida real y donde el lujo encuentra en Nueva York su segunda casa.