El look de Susanna Griso que querrás copiar estas fiestas: top joya y pantalones negros que funcionan a cualquier edad

Podríamos definir a Susanna Griso como una maestra en hacernos suspirar por todas y cada una de sus elecciones estilísticas. La periodista ha vuelto a ser el centro de todas la miradas en un evento celebrado en Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Atresplayer Day, en esta ocasión hemos visto a multitud de rostros conocidos de la pequeña pantalla, pero nadie ha derrochado tanto estilo como Susanna.

En la noche de sábado la periodista catalana nos ha dejado una idea de look navideño que irá directa a la carpeta de inspiración de muchas mujeres. Porque en estas fechas, cuando los eventos se multiplican y queremos brillar sin complicarnos demasiado, su propuesta es la definición perfecta de ese equilibrio tan deseado entre elegancia, comodidad y tendencia.

Top joya: la prenda comodín que eleva cualquier look navideño

Si hay una prenda capaz de resolver un look festivo en cuestión de segundos, es un top joya, y Susanna lo ha confirmado con un modelo de Sandro Paris que es pura fantasía. Un diseño satinado, en tono marfil, ribeteado con detalles brillantes que funcionan como un collar integrado y elevan cualquier outfit sin esfuerzo. Este tipo de tops se han convertido en un comodín infalible para las fiestas: favorecen, iluminan el rostro, funcionan a cualquier edad y pueden llevarse tanto con falda como con pantalones. Pero lo que marca la diferencia es su versatilidad: basta añadir un abrigo negro o una blazer bien cortada para pasar de un evento de trabajo a una cena informal sin necesidad de cambiarse. Justo esa flexibilidad que tanto buscamos en diciembre.

Pantalón negro + tacón cómodo: la fórmula perfecta que nunca falla

La otra mitad del look navideño de Susanna es un ejemplo de maestría estilística: unos pantalones negros de corte recto, impecables, versátiles y aptos para absolutamente todo. Lejos de complicarse con lentejuelas o tejidos muy festivos, la catalana ha apostado por un básico infalible que actúa como lienzo neutro para que el top joya se convierta en protagonista absoluto.

El calzado, discreto y práctico, demuestra que no hace falta subirse a unos stilettos imposibles para verse sofisticada. Al contrario: Susanna confirma que la comodidad también puede ser tremendamente chic si se elige bien. Una combinación práctica, elegante y perfecta para quienes prefieren looks atemporales antes que los excesos.

Susanna Griso ha dado con el look más fácil y elegante de copiar estas Navidades

Desde la comida de empresa hasta la cena del 24, pasando por los planes improvisados que surgen en diciembre, el combo top joya + pantalón negro es una apuesta ganadora en cualquier agenda festiva. Y Susanna Griso nos lo ha vuelto a demostrar con este look: cuando hablamos de elegancia, incluso en los días en los que más queremos brillar (literalmente) menos es más.