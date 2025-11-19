Del blanco majestuoso de Charlène al regreso impecable de Beatrice Borromeo: los looks que conquistan Mónaco

El Día Nacional de Mónaco vuelve a consolidarse como una de las citas más potentes del calendario europeo para analizar moda, protocolo y narrativa visual dentro de una familia real que entiende mejor que nadie el poder de la imagen. La jornada, dividida entre el tradicional Te Deum en la catedral y la posterior aparición de los Grimaldi en los balcones del palacio, ha regalado una nueva lección de estilismos perfectamente medidos. Este año, las mujeres del clan han vuelto a acaparar todo el protagonismo con apuestas que combinan solemnidad, guiños históricos y lecturas de tendencia.

Charlène de Mónaco: la pureza del blanco como mensaje

La Princesa Charlène de Mónaco ha protagonizado el look más comentado del día. Su elección, un traje de chaqueta impecable en blanco perlado, se ha interpretado como un gesto de continuidad institucional y serenidad. El estilismo, construido a partir de una blusa con pliegue al cuello y una chaqueta estructurada, se completaba con un tocado tipo casquete con redecilla que aportaba un punto de misterio clásico y muy europeo.

Charlène de Mónaco. Gtres

Añadió, además, pendientes de diamantes y clutch al tono, reafirmando la apuesta monocromática que ha marcado su presencia en la cita. Su imagen, sobria y milimétrica, confirma su regreso a un estilo más pulido, solemne y absolutamente protagonista.

Carolina de Mónaco: el poder del granate ceremonial

La princesa Carolina ha tirado de tradición y maestría. Su look, formado por tres piezas en granate —chaqueta entallada, falda midi con pliegues y diadema volumétrica en el mismo tono—, ha sido uno de los más brillantes del día.

El conjunto construye una silueta escultórica que funciona especialmente bien en ceremonias. Los accesorios, más sobrios pero intencionados —bolso oscuro y zapatos con print animal discreto—, aportaban un toque contemporáneo sin romper la armonía cromática. Su presencia confirma, una vez más, que Carolina domina el vestir ceremonial como pocas.

Carolina y Estefania. Gtres

Estefanía de Mónaco: rosa palo en clave clásica

La princesa Estefanía ha optado por un estilismo más suave, con un abrigo rosa palo de corte clásico y botonadura central. Un look limpio, que equilibraba tradición y comodidad con zapatos negros destalonados y un bolso en charol. Las gafas de montura fina sumaban un punto intelectual y discreto que reforzaba la elegancia contenida que siempre la ha caracterizado.

Carlota Casiraghi: Chanel en su versión más fantasía

Carlota Casiraghi ha sido fiel a su maison fetiche: Chanel. Embajadora de la casa francesa, ha estrenado un conjunto de americana y falda midi confeccionados en el tejido insignia de la firma, con acabado fantasía y una mezcla de hilos que aportaban brillo y profundidad.

El look de Carlota. Gtres

La hija de Carolina domina como nadie la estética parisina y, una vez más, ha mantenido la sofisticación con un conjunto impecable, sobrio y a la vez cargado de carácter.

Alexandra de Hanover: negro minimalista y protocolo impecable

Alexandra ha sorprendido con un vestido negro satinado de líneas limpias, manga corta y falda ligeramente fruncida. La joven princesa ha optado por la discreción elegante que exige el acto, complementando su conjunto con una pulsera fina y un tocado negro minimalista que reforzaba el aire solemne del look. Una apuesta moderna que demuestra que la sofisticación puede ser silenciosa.

Alexandra. Gtres

Tatiana Santodomingo: estructura y volumen en negro con detalles dorados

Tatiana ha elegido un vestido midi negro de línea A con tres botones XL dorados que actuaban como foco visual del conjunto. El diseño, estructurado y clásico, estiliza y aporta movimiento, especialmente combinado con medias oscuras y salones sobrios. El tocado, también negro y con textura, sumaba un toque de profundidad al estilismo, perfectamente alineado con la solemnidad del acto.

Tatiana Santodomingo. GTRES

Beatrice Borromeo: reaparición impecable con Dior gris

El momento más esperado del día ha sido su reaparición. Mes y medio después de dar a luz, Beatrice Borromeo ha vuelto al foco con un vestido gris de Dior absolutamente impecable.

Beatrice Borromeo. Gtres

La pieza, de corte entallado y cinturón fino, equilibraba sobriedad y feminidad con una naturalidad admirable. Su presencia, serena y sin artificios, cerró la jornada con uno de los looks más depurados y elegantes de todo el evento.