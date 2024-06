Las chicas sevillanas tienen el look perfecto de lino blanco para ir a la playa el fin de semana

Comienza junio y las escapadas de fin de semana a la playa. Sí, cuando llega el buen tiempo y la subida de las temperaturas, todas las amantes de la moda están atentas a las prendas que nuestras influencers favoritas lucen en su día a día. Ellas, que son todo un referente a la hora de vestir, buscan entre las tiendas los looks más icónicos, veraniegos y originales a fin de inspirar a todas las chicas a vestir en esta época del año. Por ello, podemos percatarnos de que el tank top seguirá siendo un imprescindible, así como las mini faldas tipo pareo y las bermudas. En este sentido, hay un tejido que cada verano triunfa, y ese es el tejido de lino. Por su composición, es tan fresquito que consigue no traspasar, siendo el tejido estrella en los días más calurosos. En tiendas podemos encontrar un sinfín de prendas en este tejido tan favorecedor. Desde en faldas pareo como la de Sassa de Osma, una pieza clave muy elegante apta para fiestas de noche, hasta las camisas de corte oversize, sin olvidarnos de los clásicos pantalones anchos en tejido de lino. Las influencers y chicas sevillanas comienzan a irse de fin de semana a la playa y, para la ocasión, la influencer María Segarra se ha hecho con un 'total look' de lino blanco ideal para pasar unos días frente al mar. Un pantalón ancho y una camisa en color blanco son los protagonistas de este look tan favorecedor que eleva el tono bronceado de la piel.

Esta temporada los conjuntos de pantalón y camisa serán un imprescindible en nuestro armario, y es que ninguna influencer ha querido obviar esta tendencia. Desde Vicky Martín Berrocal y su conjunto de pantalón y camisa al más puro estilo 'pijamero' hasta este otro conjunto de shorts y camisa de Rocío Osorno, un 'total look' de estampado de limones sobre fondo celeste muy retro y vintage que promete hacerse viral este mes de junio. Sea como sea, los conjuntos son un must, al igual que lo es el tejido de lino. Por ello, si aún no tenemos este tipo de piezas, este junio es un buen momento para hacernos con ellas. María Segarra, influencer sevillana, nos propone un 'total look' en blanco compuesto por el pantalón más básico y cómodo en color blanco y una camisa, prendas que podemos llevar también por separado y crear looks muy diferentes. Sin más, se trata de un look muy versátil y veraniego que podemos llevar como ella, para ir a la playa junto con unas sandalias y un sombrero, o para la ciudad con bailarinas.

Camisa lino 100%, de Zara (29,95 euros)

Pantalón palazzo lino 100%, de Zara (39,95 euros)

Las prendas básicas que todas debemos tener en nuestro armario, el lino es un imprescindible ya que, además de elevar el look, no aporta calor.