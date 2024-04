Los mejores looks que nos han dejado las celebrities (e influencers) en esta Feria de Abril 2024

Damos por finalizada la Feria de Abril 2024. Un año más, tanto las chicas sevillanas como del resto de España han acudido a una de las semanas más importantes y mágicas del país con los trajes de flamenca más originales y coloridos. Como ya informamos junto a las expertas en moda, el rojo ha sido uno de los colores protagonistas de los looks de las celebridades e influencers, como hemos observado en las publicaciones de Celia Zanón o Eugenia Martínez de Irujo. No obstante, debemos decir que hemos visto diversas propuestas estilísticas que nos han sorprendido, puesto que esta vez se ha apostado por las combinaciones de colores llamativas. Tenemos claro que en la mayoría de las ocasiones nos decantamos por los trajes de flamenca lisos y de colores básicos, como son el negro, el blanco o el rojo. Por ejemplo, María García de Jaime ha sido una de las mejores vestidas con un look sencillo, pero clásico en blanco. Indiscutiblemente, estamos hablando de una de las opciones más acertadas y seguras con la que es imposible fallar. En cambio, Luna Javierre también ha apostado por este mismo estilismo, pero con el añadido del mantoncillo y flor en rosa. Asimismo, los trajes de flamenca en buganvilla han causado una revolución en el Real, ya que muchas creadoras de contenido y famosas han apostado por este color. Entre ellas, Elena Gortari, Roxana Zurdo y Raquel Bollo. Sin ninguna duda, es uno de los que más favorece y sientan bien a todas las mujeres.

Los trajes de flamenca con estampado de lunares (ya sean más grandes o más pequeños) son un básico de la Feria de Abril. Natalia Palacios ha enamorado a todos sus seguidores (y a las editoras de moda) con su look amarillo con lunares violetas y mantoncillo del mismo color. Es una apuesta arriesgada, ya que es una combinación de colores poco vista en el Real, pero que ha servido de inspiración para los estilismos del año siguiente. De la misma manera, Eva González se ha atrevido con un traje de flamenca y matoncillo en verde neón con lunares de distintos tamaños en negro. También es una opción de lo más creativa y una demostración de que podemos innovar en la Feria de Abril. En cambio, Laura Sánchez ha ido al look más clásico de blanco con lunares y detalles negros y lo ha elevado con el mantoncillo en azul eléctrico. Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido en la más divertida y alegre con una explosión de colores en su traje de flamenca. Estamos hablando de un estilismo en azul con lunares y detalles en diversos colores: amarillo, naranja o fucsia, entre otros. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que todas las influencers y celebridades se han puesto sus mejores galas para brillar en la Feria de Abril 2024.

1. Mariana Diez

2. Elena Gortari

3. Roxana Zurdo

4. Natalia Palacios

5. Celia Zanón

6. Luna Javierre

7. Raquel Bollo

8. Eva González

9. Laura Sánchez

10. Eugenia Martínez de Irujo

11. María García de Jaime

12. Patrizienta

La Feria de Abril también ha servido como inspiración a nuestros trajes de flamenca del próximo año gracias a los estilismos creativos y en tendencia de todas las influencers y celebridades de España.