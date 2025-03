Para comenzar marzo solamente necesitamos el look de oficina de Tamara Falcó con camisa vaquera y pantalones de pinza

Tamara Falcó sabe cómo cautivarnos a estas alturas. Nos encanta analizar, así como comentar, cada uno de sus estilismos con el fin el descubrir nuevas tendencias a la vista. Y ahora no ha sido para menos, puesto que nos ha descubierto el uniforme más versátil, casual y todoterreno para ir a la oficina este marzo. Además de constar con piezas que estamos más que seguras de que ya tienes en tu armario, es una de las apuestas más sensatas tanto para aquellas mujeres que se identifican con un estilo elegante o clásico como las más modernas y adicta a las tendencias.

Sabemos que Tamara Falcó se identifica con el fondo de armario de su madre, Isabel Preysler: piezas básicas atemporales que nunca pasan de moda, colores neutros con capacidad de combinar con otros de manera fácil o estampados que no llamen demasiado la atención. Cualquier editora de moda es consciente de que sus vestimentas más recurrentes del día a día son los trajes de dos piezas, los jerséis de punto en la temporada de invierno (o las camisetas de rayas marineras en primavera o verano) o las combinaciones de dos piezas. Lo cierto es que cada uno de los estilismos de la marquesa de Griñón se pueden extrapolar tanto en el street wear como en el ámbito laboral o en eventos relevantes. Y esta vez, nos hemos quedado boquiabiertos con un estilismo que ha deleitado a todos sus followers y podemos avisa de que se trata de la mejor apuesta para comenzar los looks de oficina de marzo.

Tamara Falcó. tamara_falco

Por un lado, Tamara Falcó ha apostado por una camisa vaquera clásica de todos los tiempos, un modelo que siempre hemos tenido en nuestro ropero por el típico 'por si acaso'. Además de tratarse de todo un esencial de cualquier época del año, lo cierto es que es una de las tendencias que están triunfando en la Semana de la Moda, como de la mano de Won Hundred en Copenhague o recientemente de Dolce&Gabbana en Milán. Por lo que tenemos muchas pruebas y cero dudas de que se tratará de todo un must have a partir de estos momentos. Por otro lado, ha elevado el look con pantalones de pinzas en beige (que siempre funcionan en una oficina, porque mezcla fashion con comodidad) y cinturón en negro con detalles acabados en color oro.

Tamara Falcó es una clara editora de moda. La fusión entre el denim y la tonalidad beige es todo un acierto asegurado con el que destacarás en cualquier oficina. Añádele más complementos en tendencia para dar un giro de 180 grados a tu look.